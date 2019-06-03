التلويح بمقاضاة طارق العلي وحسن البلام بعد اتهامهما بالسخرية من ابنة الرسول

فتح المحامي الكويتي هاني حسين، النار على كل من الفنان الكويتي حسن البلام وزميله طارق العلي، بسبب تمثيلهما لمشهد في مسرحيتهما الجديدة، اتهمهما فيه بـ“السخرية“ من ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام- على حد قوله.

وقال هاني حسين، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: ”سأتقدم بشكوى إلى النائب العام ضد حسن البلام هو ومن كان معه في المسرحية لأنهم جعلوا من ابنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم سخرية ووسيلة للضحك“.

ثم توعدهما قائلًا: ”والله ثم والله.. أي شخص أمسك عليه دليل أنه تعدى على الله عزوجل.. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.. آل البيت عليهم السلام.. زوجات النبي.. صحابة النبي.. سأتقدم ضده بشكوى إلى النائب العام حتى لو كان أقرب الناس لي“.

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ومن جانبه علق الفنان الكويتي حسن البلام على هذا الاتهام، من خلال حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“،قائلًا: ”حسن إبراهيم محسن البلام كويتي الجنسية مسلم الديانة انتمائي إلى بلدي الكويت وخليجي العربي واتكلم عن قروب البلام جميعهم محد منهم ينتقص من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله ومن لجأ للقضاء أنا بالشوفه مع مكتب المحاماه الموكل مني مكتب علي جوهر وعبدالله العلندا للمحاماة والاستشارات القانونية والله المستعان على العقول.. وأيضًا ما استغني عن وقفة اخي المحامي حسين بن شيبه صاحب المواقف الطيبة“.

وتابع: ”أنا لا أنكر أي كراكتار سويته بحياتي سواءً امرأة او رجل لأني على قناعة بما عملت وكنت سببا لإضحاك وابتسامة جمهور صادق يعتز بما قدمت إذا كانت هذه التغريدة بمحل استهزاء للأسف أصبت سهمك غلط يا أخ المحامي أنا سويت الشخصية بالعلن ومحل فن وفي التلفزيون لا بالليالي الحمراء وبالدس والحمدالله لا يوجد علي أي قضية شرف أو ما شابه ذلك فأنا أحد الأعلام الخليجية بهذه الشخصيات وغيرها وأتشرف بجمهور يسوى عندي الكثير تعال نادي اليرموك لتتعلم كيف تكون محبة الناس ومحبة الله سبحانه وتعالى لما يحبب خلقه فيه والحمدالله لكن الجهل بالفن يؤدي الى حرقان بالصدر والسلام ونحمل أشياء كثيرة لكن الوعد بالمحكمة“.

وسريعًا ما رد عليه المحامي الكويتي، قائلاً: ”تم تقديم الشكوى ضد حسن البلام وآخرين إلى النيابة العامة.. ما تعودت أنه في حال تقديم شكوى ضد أي شخص أن أرد عليه.. لكن يا حسن إبراهيم البلام كنت أنتظر منك أن تخرج للناس وتعترف بخطأك وتقول زلة.. ولكن طالما أنك تكابرت ووصفت أمثالي بالباحثين عن الشهرة.. أبشر بكل خير … واللقاء أمام النيابة وساحة القضاء.. في الدنيا والآخرة .. والأعمال بالنيات“.