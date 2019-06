التلويح بمقاضاة طارق العلي وحسن البلام بعد اتهامهما بالسخرية من ابنة الرسول

View this post on Instagram

حسن ابراهيم محسن البلام كويتي الجنسيه مسلم الديانه أنتمائي إلى بلدي الكويت وخليجي العربي واتكلم عن قروب البلام جميعهم محد منهم ينتقص من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله ومن لجأ للقضاء انا بالشوفه مع مكتب المحاماه الموكل مني مكتب علي جوهر وعبدالله العلندا للمحاماه والإستشارات القانونيه والله المستعان على العقول ???? وأيضاً ما استغني عن وقفة إخوي المحامي حسين بن شيبه صاحب المواقف الطيبه