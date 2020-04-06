وفاة منصور الجمال طليق الفنانة ليلى علوي بعد إصابته بـ“كورونا“

توفي رجل الأعمال المصري منصور الجمال مساء اليوم الإثنين، إثر هبوط في الدورة الدموية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الكاتب محمد صلاح، تغريدة على موقع ”تويتر“، قال فيها: ”آسف مضطر للإعلان عن وفاة صديقي العزيز والدبلوماسي الراقي ورجل الأعمال الوطني منصور الجمال متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، اللهم تغمده برحمتك التي تجاوزت كل شيء، وتجاوز عنه وأبدله دارا خيرا من داره واجعل الموت راحة له من كل شر، ويوم لقائك خير أيامه، واجعل مثواه الجنة يا رحمن يا رحيم“.

اسف مضطر للإعلان عن وفاة صديقي العزيز والدبلوماسي الراقي ورجل الأعمال الوطني منصور الجمال متأثرا بإصابته بفيروس كرونا

اللهم تغمده برحمتك التي تجاوزت كل شيء وتجاوز عنه وابدله دارا خيرا من داره واجعل الموت راحة له من كل شر و يوم لقائك خير ايامه واجعل مثواه الجنة يارحمن يارحيم .. pic.twitter.com/ecZqGUDCJa — mohamed salah (@SalahAlhayat) April 6, 2020

وكان رجل الأعمال الراحل، وهو طليق الفنانة المصرية ليلي علوي قد شعر بأعراض أنفلونزا، وعند إجراء الكشف الطبي والتحاليل المعملية، ثبتت إصابته بفيروس كورونا، حيث تم وضعه على جهاز تنفس صناعي، قبل أن توافيه المنية.

ومنصور الجمال، هو شقيق رجل الأعمال محمود الجمال، صهر جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.