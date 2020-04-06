فوز العتيبي توجه رسالة لمتابعيها من الحجر الصحي

خضعت الناشطة السعودية فوز العتيبي وزوجها ”أحمد“، للعزل الصحي كونها من بين المواطنين المقرر عودتهم إلى السعودية من إحدى الدول الخارجية، وذلك كإجراء إحترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت فوز العتيبي في رسالة وجهتها لمتابعيها عبر ”تويتر“: ‏“بما إني متواجدة حاليًا بالفندق اللي موفرته دولتنا للمواطنين بالخارج أقدر أقول ان حكومتنا ما قصرت معنا“.

وتابعت فوز، قائلًة: ”من البداية موفرين لنا فندق ومجهزينه بكافة الخدمات وفحص يوميًا وكانوا في غاية التعاون واللطافة، وان شاء الله نرجع كلنا سالمين“.

بما اني متواجده حالياً بالفندق اللي موفرته دولتنا للمواطنين بالخارج أقدر أقول ان حكومتنا ما قصرت معنا من البداية موفرين لنا فندق ومجهزينه بكافة الخدمات وفحص يوميا وكانوا في غاية التعاون واللطافة

وان شاء الله نرجع كلنا سالمين ???????? #عوده_امنه — فوز العتيبي (@zooztox) April 5, 2020

وخلال نقاش دار بين فوز العتيبي ومتابعيها سألها أحدهم: ”فوز الملك أمر باسترجاعكم“، فردت بالقول: ”أيوا“، دون تحديد من جانبها عن الدولة الخارجية التي تتواجد فيها.

وأثار إعلانها الخضوع للعزل الصحي قلقًا لدى متابعيها خشية إصابتها بكورونا خاصة وأنها كثيرة السفر هي وزوجها علي حد قولهم، إضافة إلى نشرها قبل أيام وصيتها في حال توفيت بالفيروس.

وقالت فوز العتيبي وقتها: ”اكتبوا وصيتكم هالأيام .. أنا بصراحة ما عندي وصية بس شايلة هم لو مت بالمرض أخاف على قلب أمي وأحمد واخواتي“.

وتابعت: ”أمانه ما تحزنون كثير علي وصدقوني عشت بسببكم سعادة تكفيني وعمر الموت ما كان مصير سيء بالعكس تراه منطقيا راحة، واستمتعوا بالحياة تراها قصيرة وعاجلا أو آجلا بنموت .. أحبك كثير“.

اكتبوا وصيتكم هالايام ????

انا بصراحة ماعندي وصية بس شايله هم لو مت بالمرض اخاف على قلب أمي وأحمد وخواتي امانه ما تحزنون كثير علي وصدقوني عشت بسببكم سعادة تكفيني وعمر الموت ماكان مصير سيء بالعكس تراه منطقياً راحه واستمتعوا بالحياة تراها قصيره وعاجلا او آجلا بنموت أحبك كثير ♥️ — فوز العتيبي (@zooztox) April 1, 2020

وكانت قد اشتهرت فوز العتيبي، على منصات التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها بجانب توفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي.