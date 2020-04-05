الشرطة السعودية تعتقل الشابة رنده العمودي بعد إساءتها لرجل مرور (فيديو)

ألقت شرطة مكة القبض على المواطنة السعودية الشابة رنده العمودي، عقب إساءتها لرجال الأمن في مقطع فيديو إثر تسجيل مخالفة مرورية بحقها، وفق وسائل إعلام محلية.
وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم إحالة العمودي إلى النيابة العامة، للتحقيق معها فيما حدث.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر القبض على رنده العمودي استجابة لما شنه نشطاء سعوديون خلال الساعات الماضية ضدها بعدما أغضبهم تصرفها إضافة إلى تقديم بلاغات إلكترونية ضدها لوزارة الداخلية والنيابة العامة بتهمة الإساءة لرجل المرور مطالبين بمحاسبتها.
شرطة مكة المكرمة تلقي القبض على سيدة تطاولت على رجال الأمن في مقطع فيديو. pic.twitter.com/PdqX5pqPhx
— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) April 5, 2020
وكانت رنده العمودي التي تعمل سائقة سيارة أجرة لتوصيل الركاب عبر التطبيقات الذكية، ظهرت عبر حسابها في ”سناب شات“ لتروي أحد المواقف التي حصلت معها، قبل أن تقول: ”أكره المرور يا جماعة، عطاني مخالفة الكلب.. بس كده..“.
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طالب نشطاء سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، بالقبض على مواطنتهم الشابة رنده العمودي بعدما ظهرت في مقطع فيديو تسيء فيه لرجل مرور سجل بحقها مخالفة مرورية. وظهرت العمودي التي تعمل كسائقة سيارة أجرة لتوصيل الركاب عبر التطبيقات الذكية، لتروي أحد المواقف التي حصلت معها، قبل أن تقول ”أكره المرور يا جماعة، عطاني مخالفة الكلب.. بس كده..“. وسط مطالبات بالقبض على الشابة الثلاثينية بتهمة الإساءة لرجل المرور، ومحاسبتها، وإسقاط جنسيتها السعودية بالنظر لكونها من أصول يمنية على حد قول عدد من المغردين. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #اليمن #جدة #الرياض #رنده_العمودي #سعوديات #المرور #سيارة_أجرة #النيابة_العامة #منع_التجول #سناب_شات #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #saudiarabia #video
وتعد العمودي واحدة من أوائل السعوديات اللاتي انضممن للعمل كسائقات سيارات أجرة عبر التطبيقات الذكية منذ السماح للنساء بقيادة السيارات منتصف عام 2018 بعد سنين من الحظر.