الشرطة السعودية تعتقل الشابة رنده العمودي بعد إساءتها لرجل مرور (فيديو)

طالب نشطاء سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، بالقبض على مواطنتهم الشابة رنده العمودي بعدما ظهرت في مقطع فيديو تسيء فيه لرجل مرور سجل بحقها مخالفة مرورية. وظهرت العمودي التي تعمل كسائقة سيارة أجرة لتوصيل الركاب عبر التطبيقات الذكية، لتروي أحد المواقف التي حصلت معها، قبل أن تقول "أكره المرور يا جماعة، عطاني مخالفة الكلب.. بس كده..". وسط مطالبات بالقبض على الشابة الثلاثينية بتهمة الإساءة لرجل المرور، ومحاسبتها، وإسقاط جنسيتها السعودية بالنظر لكونها من أصول يمنية على حد قول عدد من المغردين.