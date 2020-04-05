مصر.. 25% من حجم الأعمال الدرامية سيعرض في رمضان بسبب كورونا

قال نقيب الممثلين المصري الفنان أشرف زكي، إن الفنانين مثلهم مثل أي عمال أو موظفين، مستنكرًا الهجمة الشرسة على الفنانين مقدمي الأعمال الدرامية هذا العام بسبب تصوير بعض الأعمال رغم انتشار فيروس كورونا.

وأضاف نقيب الممثلين المصري في مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن عدد المسلسلات المصرية التي ستعرض وصلت لـ 25 % من حجم الأعمال والباقي توقف بسبب فيروس كورونا، متابعا ”كان لدينا 40 مسلسل وأصبح 9 أو 11 على الأكثر بسبب انتشار الفيروس وليس الإنتاج“.

وتابع: ”الناس قاعدة في البيت هتعمل إيه، هتتفرج على الدراما، وعجلة الإنتاج لابد وأن تستمر، فنحن لدينا عمالة إن لم تعمل بالدراما ستجلس في البيت، ونحن نعمل بربع طاقتنا“.

وأضاف ”بالتأكيد نحن نخاف على أنفسنا ولكن هذا دورنا تجاه المجتمع، بجانب اتخاذنا التدابير الاحترازية، وهذا هو قدر الفنان، فعادل إمام دفن والده في الصباح وفي المساء كان واقفًا على خشبة المسرح يؤدي دوره“.