لبنان يبدأ بإعادة رعاياه في رحلات استثنائية مع انتشار كورونا

المصدر: أ ف ب

بدأ لبنان الأحد بإعادة رعاياه من الخارج بعدما كان أغلق مطاره في اطار خطة تعبئة عامة أعلنتها الحكومة قبل أسابيع في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وهبطت طائرتان من اربع لشركة طيران الشرق الاوسط قبل ظهر الاحد وبعده ناقلة 157 راكبا، الاولى من الرياض والثانية من ابوظبي وفق الاعلام المحلي.

وتصل في وقت لاحق طائرتان أخريان من لاغوس وأبيدجان.

وسجّل لبنان الذي يفرض اجراءات مشددة للحدّ من تفشي الفيروس، 527 إصابة توفي 18 منهم.

وتُعدّ هذه أوّل دفعة تصل إلى بيروت بناء على خطة أقرّتها الحكومة، بعدما اغلقت مطار رفيق الحريري الدولي في 19 آذار/مارس أمام الرحلات التجارية.

ووصل الركاب الى المطار وسط اجراءات صحية وأمنية مشددة. وتولت طواقم طبية قياس درجة حرارة الركاب واجراء فحوص ”بي. سي. آر“.

وشاهد مصور وكالة فرانس برس 13 حافلة على الأقل متوقفة في باحة المطار بانتظار نقل الركاب إلى مراكز حجر صحي في فنادق حددتها الحكومة.