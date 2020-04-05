لماذا سخرت فجر السعيد من صفاء الهاشم ونصحتها بترك السياسة؟

سخرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، من مواطنتها النائبة صفاء الهاشم، وذلك بعد عرضها فيديو ”الطبخ“ الذي انتشر لها وتناقله العديد من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونصحتها باعتزال العمل السياسي.

المرأة السياسية الوحيدة في مجلس الامة في كل أزمة حقيقية نحتاج وقفات تلاقونها بعالم ثاني????و الحين في الوقت الي البلد تمر في مرحلة خطيرة جدا ولا ندري شنو مستقبلنا والعالم يعاني من تزايد أعداد الأموات الأخت شغالة في لايف انستغرام تعطي دروس في الطباخ ! لما الشعب يوصل أشخاص غلط للمجلس pic.twitter.com/VK2GnYydMt — أريج عبدالرحمن حمادة???????? (@AreejHamadah) April 4, 2020

وغرّدت فجر السعيد عبر حسابها على موقع تويتر ”صفاء الهاشم عقب لايف الطبخ البارح أبشركم لقت وظيفة تدخل فلوس أكثر من مجلس الأمة ‎#فاشنستا_طبخ موفقة ام عزوز توكلي على الله“.

وأضافت فجر السعيد ”عندك كل المؤهلات اللي تخليكي أشهر طباخة في العالم العربي واتركي السياسة شلچ فيها كرهت العالم فيج ‎#فاشنيستا يعني فلوس وحب الناس رووووووووحي والقلب داعيلك“.

#صفاء_الهاشم عقب لايف الطبخ البارح أبشركم لقت وظيفه تدخل فلوس أكثر من مجلس الأمه #فاشنستا_طبخ موفقه ام عزوز توكلي على الله عندچ كل المؤهلات اللي تخليچ أشهر طباخه في العالم العربي وتركي السياسه شلچ فيها كرهت العالم فيج #فاشنيستا يعني فلرس وحب الناس رووووووووحي والقلب داعيلچ ???? — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) April 5, 2020

وكانت النائبة صفاء الهاشم قد أثارت جدلا واسعا عقب مطالبتها بترحيل الوافدين من دولة الكويت على غرار ما فعلته الفنانة حياة الفهد ما تسبب في جدل وغضب كبيرين بين المتابعين.