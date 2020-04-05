 لماذا سخرت فجر السعيد من صفاء الهاشم ونصحتها بترك السياسة؟ – إرم نيوز‬‎

لماذا سخرت فجر السعيد من صفاء الهاشم ونصحتها بترك السياسة؟

لماذا سخرت فجر السعيد من صفاء الهاشم ونصحتها بترك السياسة؟

المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

سخرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، من مواطنتها النائبة صفاء الهاشم، وذلك بعد عرضها فيديو ”الطبخ“ الذي انتشر لها وتناقله العديد من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونصحتها باعتزال العمل السياسي.

وغرّدت فجر السعيد عبر حسابها على موقع تويتر ”صفاء الهاشم عقب لايف الطبخ البارح أبشركم لقت وظيفة تدخل فلوس أكثر من مجلس الأمة ‎#فاشنستا_طبخ موفقة ام عزوز توكلي على الله“.

وأضافت فجر السعيد  ”عندك كل المؤهلات اللي تخليكي أشهر طباخة في العالم العربي واتركي السياسة شلچ فيها كرهت العالم فيج ‎#فاشنيستا يعني فلوس وحب الناس رووووووووحي والقلب داعيلك“.

وكانت  النائبة صفاء الهاشم قد أثارت جدلا واسعا عقب مطالبتها بترحيل الوافدين من دولة الكويت على غرار ما فعلته الفنانة حياة الفهد ما تسبب في جدل وغضب كبيرين بين المتابعين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الكويت
تاغ
فجر السعيد
مشاهير
تاريخ النشر
تاريخ التحديث