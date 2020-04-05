وفاة الشاعر الغنائي المصري صلاح فايز

غيّب الموت مساء السبت، الشاعر المصري صلاح فايز، صاحب الكلاسيكيات الغنائية التي قدمها على مدار أكثر من نصف قرن بأصوات كبار المطربين المصريين، عن عمر ناهز الـ86 عامًا.

ونعى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، الشاعر الغنائي صلاح فايز، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“.

وقال شاكر: ”أنعى بكل الحزن والأسى صديقي ورفيق عمري الشاعر الكبير صلاح فايز، أدخله الله فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان“.

كما نعته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية في بيان رسمي .

وقالت عبدالدايم إن الأغنية الكلاسيكية فقدت أحد أعمدتها، مؤكدة أن إبداعاته شكلت جزءا هاما من تاريخ الأغنية في مصر والمنطقة العربية، كما أن مؤلفاته خلدتها أصوات كبار المطربين.

الجدير بالذكر أن الشاعر صلاح فايز ولد في 13 نوفمبر 1934 بالعاصمة المصرية القاهرة، حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية 1953 وبكالوريوس الآداب جامعة القاهرة 1960 ودبلوم معهد السيناريو.

عمل فايز بالقوات المسلحة وتدرج في الرتب العسكرية حتى رتبة لواء، وكتب الكثير من الأزجال وكلمات الأغاني التي لحنها وتغنى بها عمالقة زمن الفن الجميل، إلى جانب ثلاثة دواوين زجلية في أدب المعارك وغيرها.

وحصل على العديد من التكريمات منها وسام القدوة الحسنة والخدمة الطويلة، نيشان التدريب، وسام الجمهورية من الطبقة الثانية.

ومن أهم أعماله: “يا أولاد بلدنا يوم الخميس“، و“وحشتني عدد نجوم السما” للفنانة سعاد محمد، وأغنية “كدا برضو يا قمر“ لهاني شاكر وغيرها من الأغاني.