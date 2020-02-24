في تحدٍ صارخ.. حمو بيكا يكسر قرار هاني شاكر ويحيي حفلا غنائيا بمصر

أكدت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب هاني شاكر، أن مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا كسر قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء وأحيا حفلًا غنائيًا داخل إحدى الفنادق الكبرى بمنطقة سموحة في مدينة الإسكندرية.

وكشف بيان صادر عن نقابة الموسيقيين، أن إحياء حمو بيكا حفلا غنائيا، يعتبر تحديا صارخا للقانون واللوائح المنظمة لعمل الموسيقيين في ظل القرار الخاص بمنع هذه الفئة من الغناء.

وأوضح أن نقابة المهن الموسيقية بفرعها في الإسكندرية ومن خلال نقيبها الفرعي علاء المرضي قد حرر محضرا ضد حمو بيكا والفندق الذي استضاف الحفل.

وأشار إلى أن المحضر حمل رقم 2578 وتم في مساء يوم الأحد 23 فبراير 2020 بناء على تعليمات من المايسترو منصور هندي رئيس لجنة العمل.

وقال منصور هندي في تصريح مقتضب له بالبيان أن النقابة لن تتوانى في تطبيق القانون وردع أي شخص يقوم باختراقه، في ظل القرار الذي يمنع أي شخص من الغناء إلا بعد الحصول على تصريح من النقابة.

وأنهى البيان بالقول إنه بالتواصل مع إدارة الرقابة على المصنفات الفنية فقد حررت هي الأخرى محضرًا حمل رقم 219 جنحة اقتصادية ضد حمو بيكا، لإحيائه حفلًا دون الحصول على تصريح غناء من نقابة المهن الموسيقية أو تصريح من المصنفات الفنية.

وكان قد كشف مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا تفاصيل حفله الأول خارج مصر والذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية، في الثالث من نيسان/ أبريل المقبل.

يُذكر أن نقيب المهن الموسيقية في مصر هاني شاكر قد قرر في بيان للنقابة ومجلسها قبل أيام منع مطربي المهرجانات من الغناء في المنشآت السياحية والفنادق وطالب كافة الجهات المعنية من شرطة السياحة ومفتشي النقابة بمطاردة مطربي المهرجانات في أي مكان يقومون بالغناء فيه.