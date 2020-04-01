إصابة الممثلة البريطانية دونا إير بفيروس ”كورونا“‎‎

أعلنت الممثلة البريطانية ومقدمة البرامج التلفزيونية دونا إير، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع ”إنستغرام“.

ووفق صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، فإن الممثلة دونا إير (40 عامًا) وهي الحبيبة السابقة لجيمس ميدلوتون، شقيق دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، اكتشفت إصابتها بكورونا.

وأكدت ”دونا“، أنها ما زالت تشعر بأنها قويه، وكانت تعزل نفسها منذ 18 يومًا، بعد أن شعرت بأعراض خفيفة تشبه الإنفلونزا، وخضعت للفحص.

وشاركت دونا محبيها بصور لها على إنستغرام، وقالت إنها أفضل الآن، وحالتها تتحسن وتشعر بالسعادة لأن أحباءها المخالطين لها لم يُظهروا أي أعراض تدل على التقاطهم العدوى.

وأخبرت الممثلة البريطانية متابعيها، أنها مستعدة للرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول أعراض المرض، وما تفعله لتعزيز الجهاز المناعي لديها.

وأكدت أن إبعاد الشعور بالخوف والتفكير بإيجابية سيكون مفيدًا في حالة الإصابه، لأن الخوف الشديد له تأثير على إضعاف الجهاز المناعي.

وشددت خلال منشورها على أن الأطباء أخبروها أنها الآن تستطيع رؤية طفلتها مجددًا، داعية الجميع للإبقاء على روحهم الإيجابية خلال فترة العزل الصحي، وأنْ يلتزموا بالبقاء منازلهم، حتى تخطي فتره الوباء العالمي.

ودونا كانت الحبيبة السابقة لجيمس ميدلتون، شقيق الأميرة كيت ميدلتون، حيث جمعتهما علاقة عاطفية منذ عام 2013 لعام 2018، وبعدها أعلنا انفصالهما.