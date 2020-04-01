فتوى مصرية بشأن إخراج الزكاة لمتضرري ”كورونا“

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز تعجيل إخراج الزكاة ”زكاة المال“ قبل موعدها للمتضررين من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت الدار في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إنه يجوز تعجيل الزكاة في هذه الفترة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء انتشار وباء فيروس ”كورونا“ المستجد، وقوفا مع الفقراء وسدا لفاقة المحتاجين، وعملا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة.

يجوز تعجيل الزكاة (زكاة المال) في هذه الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد،… تم النشر بواسطة ‏دار الإفتاء المصرية‏ في الأربعاء، ١ أبريل ٢٠٢٠

وأضافت الدار، أنه في هذه الأحوال قد أكدت الشريعة على زيادة ثواب النفقة وعِظم أجر الصدقة ومضاعفة ثواب الزكاة.

وتابعت دار الإفتاء المصرية إنه كلما عظمت الفاقة واشتدت الحاجة وقوي الكرب، كان العطاء أجدى لدفع البلاء وكانت النفقة أجلب لرضوان الرب، فأحب النفقة إلى الله تعالى ما كانت أسدَّ لحاجة المحتاجين، وأثوبُ الزكاة ما كانت سببا في تفريج كرب المكروبين، وإنما يعظُم أجر الصدقة على قدر شدة الكرب والاحتياج للنفقة.