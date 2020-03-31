الدكتورة خلود تتحدث عن الجنسية التي تتمناها لو لم تكن كويتية (فيديو)

كشفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود تفاصيل جديدة حول حياتها الشخصية والاجتماعية، وسر عدم خضوعها لتجربة التمثيل حتى الآن.

وخرجت خلود في بث مباشر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تخاطب فيه جمهورها الذين وجهوا عدة أسئلة لها وحرصت على الإجابة عنها.

وكان من بين هذه الأسئلة ”كم الفارق العمري بينك وبين زوجك الموديل ”أمين“، فأوضحت أنها تكبره بعام و5 أشهر بحسب قولها.

وتطرق الجمهور لموضوع آخر وهو سر عدم دخولها مجال التمثيل حتى الآن، ففاجأت الجمهور بأنها كانت من المفترض أن تتواجد في عدة أعمال حالية يشاهدها الجمهور الكويتي لكنها رفضت خوض التجربة.

وأوضحت أنها فضلت الاهتمام بمجالها في العرض والإعلانات على الدخول في مجال التمثيل.

وحول جنسيتها، أكدت الدكتور خلود أنها كويتية أبا عن جدا بالتأسيس حسب قولها، وأوضحت أن قصة الجنسية لا تشغل بالها لأنها تراها أمورا فرعية وجميعها متساوية.

وردا على سؤال لماذا قل حبك لأمين؟، قالت إن ”أمين صار يحب خلود الصغيرة أكثر، وصار عندنا مشاريع ومشغوليات وَاهتمامات وكل هذه التغيرات أثرت على إظهار حبنا كما كان في البداية“.

وتصنف الدكتورة خلود من أشهر الفاشينيستات في الكويت وتتعدد نشطاتها في دول الخليج، وتعيش حياة هادئة مستقرة مع زوجها، وأشتهر الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي بالعفوية، حيث حقّق شهرة واسعة في فترة قصيرة للغاية.

وقبل أيام أعلنت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، انضمامها للفريق الطبي المعالج لفيروس ”كورونا“ في الكويت، وذلك بعد وصلة انتقادات طالتها على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب عدم اشتراكها بجانب اتهامات لها بمنح متابعيها للنصائح والوصفات الطبية من وراء الجدران، واختفائها وقت الأزمات.

ونشرت خلود، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“، بضع صور لها وهي في المستشفى وترتدي الزي الطبي و“الكمامة“، معلنة أنها ستشارك ضمن الفريق الطبي، معلقة بقولها: ”قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا“.