الدكتورة خلود تنضم للفريق الطبي المعالج لـ“كورونا“ (صور)

أعلنت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، انضمامها للفريق الطبي المعالج لفيروس ”كورونا“ في الكويت، وذلك بعد وصلة انتقادات طالتها على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب عدم اشتراكها بجانب اتهامات لها بمنح متابعيها للنصائح والوصفات الطبية من وراء الجدران، واختفائها وقت الأزمات.

ونشرت خلود، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“، بضع صور لها وهي في المستشفى وترتدي الزي الطبي و“الكمامة“، معلنة أنها ستشارك ضمن الفريق الطبي، معلقة بقولها: ”قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا“.

وأرجعت خلود في وقت سابق، سبب عدم مشاركتها في الفريق الطبي المعالج للفيروس، بأنها لم تترك وظيفتها في الطب، كما أنها تخصص ”طبيبة عامة“، لكنها كانت مريضة وتخضع لعملية وقتها، وأن وسيلة التطوع ضمن الفرق الطبية كانت من خلال التسجيل في تطبيق، بالنسبة للأشخاص غير المسجلين بوزارة الصحة الكويتية، أما المسجلون بالصحة أمثالها فتكون مشاركتهم عن طريق الجمعية الطبية ثم التطبيق.

وروت خلود في فيديو نشرته على حسابها بـ“إنستغرام“، أنها وضعت اسمها بالتطبيق حينها، وراسلت الجمعية الطبية حتى تضع اسمها ضمن الفريق الطبي، مؤكدة أنها تتمنى تقديم شيء لبلدها، قائلة: ”المشاركة مو بكيفي أنا سجلت وفي دكاترة تانية مسجلين والموافقة بالأولوية“.