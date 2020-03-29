المطربة المصرية إيناس عز الدين تعلن إصابتها بكورونا

صدمت المطربة المصرية إيناس عز الدين، جمهورها بإعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب عودتها من المغرب، مؤكدة أنها شعرت بأعراض الفيروس، وخضعت للتحاليل التي أكدت إيجابيتها.

وقال إيناس عز الدين خلال فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ إنها كانت في دولة المغرب منذ 3 أسابيع واستطاعت أن تعود إلى مصر بعد معاناة بسبب وقف حركة الطيران، وشعرت بعد ذلك بضيق في التنفس وصداع في الرأس.

وأضافت نجمة أراب أيدول، ”أنها في البداية كانت تعتقد أن الأمر مجرد وهم بسبب الأوضاع الراهنة وبعد عدة أيام قامت وزارة الصحة بالاتصال بها كإجراء روتيني يحدث مع كل شخص عائد من الخارج واكتشفت أنه كان هناك أحد ركاب الطائرة مصابا بفيروس كورونا“.

وأضافت أنها اكتشفت أنها مصابة بفيروس كورونا من خلال ظهور بعض الأعراض عليها، مثل السعال الجاف وإحساس العطش المستمر بجانب صعوبة في التنفس وضيق بالصدر، موضحة أنها ملتزمة حاليا بالحجز المنزلي بمفردها، مشيرة إلى إنها لم تختلط بأهلها أو أي شخص خلال الفترة الماضية.

وأكدت أن حالتها النفسية مستقرة ولم تشعر بأي ذعر بالإضافة إلى أن درجة حرارة الجسم لم ترتفع ولكنها تشعر بباقي أعراض الفيروس.

واختتمت إيناس الفيديو قائلة: ”لا أتناول أي علاج للفيروس سوى أدوية تقوية المناعة بفيتامين دي وسي، بجانب تناول الخضار والفواكه مثل البرتقال والكيوي والليمون والموز وتناول مشروبات دافئة والابتعاد عن المشروبات الباردة ووقف السكريات نهائيًا“.