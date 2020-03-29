ترامب: الأسبوعان المقبلان قد يشهدان ذروة الوفيات بفيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الأسبوعين المقبلين قد يشهدان ذروة في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذين الأسبوعين سيكونان حاسمين للتغلب على الوباء، مشيرا إلى أن ”ذروة الإصابات وكذلك الوفيات ستكون في فترة عيد الفصح ويؤسفنا ذلك“.

وأضاف ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لمواجهة وباء كورونا، إن، أمريكا تملك أفضل فريق علماء على مستوى العالم وهو يعمل بجهد للوصول إلى علاج، وهو قادر على ذلك ووصل لمراحل متقدمة.

وأعلن ترامب تمديد منع الانتقال والتحرك بين الولايات حتى 30 أبريل، للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن التوقعات تقول إن 2.2 مليون شخصا كانوا سيلقون حتفهم بوباء كورونا في امريكا في حال عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية، ونحن قمنا وما زلنا نقوم بعدة إجراءات سيكون لها أثر بالغ في الحد من أعداد الإصابات والوفيات.