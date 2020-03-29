فوز العتيبي ”تستفز“ متابعيها بالرقص على أغنية ”بم بم“

أثارت الناشطة السعودية فوز العتيبي، جدلاً واسعاً عبر السوشيال ميديا لمشاركتها مقطع فيديو جريئا لها، آثار غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت مع زوجها أثناء رقصهما على أغنية ”بم بم“ لمحمد رمضان.

وظهرت العتيبي خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها عبر سناب شات وتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي روبا أبيض وترقص على أنغام أغنية ”بم بم“، ليقوم زوجها بملء كأس من الخمر والرقص معها أيضاً.

وتعرضت فوز العتيبي لهجوم عنيف من متابعيها، الأمر الذي دفعها لحذف الفيديو على الفور على الرغم من قيام بعض متابعيها بمشاركته عبر صفحاتهم الشخصية.

واشتهرت فوز العتيبي، على منصات التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها بجانب توفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي.