النيابة السعودية تأمر بضبط علوش القحطاني عقب ظهوره في مقطع ”مخل“

أفادت وسائل إعلام سعودية، السبت، أنه صدر توجيه النيابة العامة بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا قيامه بإنتاج ونشر ممارسات لا أخلاقية ومشينة الأمر الذي يُعد سلوكًا ماسًا بالآداب العامة والقيم الدينية والسلوكيات الآثمة والنشاط المجرم.

والمقصود هو الشاب السعودي الذي يُدعى علوش القحطاني والذي أغضب الكثير من مواطني المملكة مساء الجمعة، بظهوره في بث مباشر برفقة فتيات وأجواء اعتبرها بعض منتقديه مخلة بالآداب مطالبين الجهات المختصة بمحاسبته.

ونقلت صحيفة ”سبق“ عن مصادر قولها: ”صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رصده من قِبل وحدة الرصد لديها بشأن محتوى معلوماتي بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي“.

وأضافت الصحيفة: ”وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة طبقًا للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، فقد صدر التوجيه بالقبض على الشاب والمشاركين معه ومَن قام بتصوير ذلك، واستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم“.

ونوّهت المصادر: ”أن السلوك المادي الصادر عن المذكور مجرَّم ومعاقَب عليه طبقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية“.

وأهابت المصادر بالجميع إلى الرشد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بإيجابية، دون الخروج بسلوك مجرَّم يوقع فاعله تحت طائلة المساءلة الجزائية.

وتأكيدًا لما نقلته ”سبق“ فقد نقل حساب فيديوهات وروابط الأحداث المعني بنشر القضايا الإجرامية عبر موقع ”تويتر“ تغريدة قال فيها: ”فيديو.. النيابة العامة توجه بالقبض على شاب ظهر في مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيامه بإنتاج ونشر ممارسات لا أخلاقية ومشينة وهو ما يعد سلوكًا ماسًا بالآداب العامة والقيم الدينية وسلوكيات آثمة ونشاطًا مجرمًا“.

فيديو#النيابة_العامة توجه بالقبض على شاب ظهر في مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيامه بإنتاج ونشر ممارسات لا أخلاقية ومشينة وهو ما يعد سلوكًا ماسًا بالآداب العامة والقيم الدينية وسلوكيات آثمة ونشاطًا مجرمًا. pic.twitter.com/D9c9R8Te1w — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 27, 2020

وكان علوش القحطاني قد ظهر في بث مباشر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، من داخل أحد الفنادق في مدينة الطائف كما ذكر في جزء من حديثه، ليتلقى تعليقات وردود متباينة من أصدقاء ومعارف لم تغب عنها الانتقادات.