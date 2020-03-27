علوش القحطاني.. شاب سعودي يواجه انتقادات لاذعة عقب بث مباشر ”مخل“

أثار شاب سعودي يدعى علوش القحطاني، غضب الكثير من المواطنين، اليوم الجمعة، بعدما ظهر في بث مباشر برفقة فتيات وأجواء اعتبرها بعض منتقديه مخلة بالآداب، وطالبوا الجهات المختصة بمحاسبته.

وبدأت القصة عندما فتح ”القحطاني“ بثًا مباشرًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، من داخل أحد الفنادق في مدينة الطائف كما ذكر في جزء من حديثه، ليتلقى تعليقات وردود متباينة من أصدقاء ومعارف لم تغب عنها الانتقادات.

من المؤسف مثل هذه الشخصيات افتعلت هذه الأخطاء القبيحة للوصول إلى مرادها وهو أن تصبح ألقابها ضمن هذه الهاشتاقات، وأتمنى عدم إعطاء مثل هذه الأشكال قيمة أكبر من مقامها هذا إذا كان لها مقام، للأسف أنتم من تجعلون من الأحمق مشهورًا.

#علوش_القحطاني

— ????????Abdul Aziz Almutiq (@abusade30004) March 27, 2020

وتم تداول مقاطع فيديو من ذلك البث على موقع ”تويتر“ الذي يستقطب ملايين السعوديين، ما أثار موجة انتقادات ضد القحطاني الذي بدا غير مكترث بتلك الانتقادات ودعوات المحاسبة.

الواحد ربي ساتر عليه وفي نعمة يقوم يفضح نفسه، وأطالب بالقبض على البنت التي معه على سوء الاختيار، الله يأخذهم #علوش_القحطاني — ‏ ღ (@wq_w55) March 27, 2020

#علوش_القحطاني أليس من الواجب أن يكون عقاب هذا وأمثاله أن يوضعوا على جبهات القتال… أليس من ضمن العقاب أن يحكم عليه بالأعمال الشاقة كتنظيف الشوارع وزفلتت الطرقات… لأنه مستهتر بالسجن فقط… — سهم (@uZGCAhc2dImizEj) March 27, 2020

وتحت الوسم الذي يحمل اسم الشاب ذاته ”#علوش_القحطاني“ دوّن الكثير من المغردين السعوديين انتقادات لمواطنهم، فيما اختار آخرون تقديم بلاغات للنيابة العامة ووزارة الداخلية لمحاسبته.

#علوش_القحطاني قدها وزت يلد ياويل اومها… كلها كم ساعة ويسحبونك أنت والسلق التي معك ويعلمونك الفلة صح ???????? — كحيلان (@kahelaan332) March 27, 2020

أتمنى برضوا البنت تنمسك على هذا الذوق الخايس، الله لايبلانا #علوش_القحطاني — Mashael Alajlan ???? (@mesha_ajlan) March 27, 2020

حنا في أزمة، وندعو الله يعديها على خير، وكيف نطلب من الله وكل يوم طالع لنا مثل هؤلاء #علوش_القحطاني — محمد الحربي بطل آسيا 2019 (@mhammed5465) March 27, 2020

ولدى النيابة العامة وحدة رصد متخصصة بمتابعة المخالفات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تتيح وزارة الداخلية تقديم بلاغات إلكترونية عن المخالفات عبر تطبيق ”كلنا أمن“ الذي يعمل على الهواتف الذكية.

ويعتذر موقع ”إرم نيوز“ عن نشر مقاطع الفيديو التي ظهر فيها الشاب لكونها تتضمن جانبًا مخلًا بالآداب.