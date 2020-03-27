 علوش القحطاني.. شاب سعودي يواجه انتقادات لاذعة عقب بث مباشر ”مخل“ – إرم نيوز‬‎

علوش القحطاني.. شاب سعودي يواجه انتقادات لاذعة عقب بث مباشر ”مخل“

علوش القحطاني.. شاب سعودي يواجه انتقادات لاذعة عقب بث مباشر ”مخل“

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثار شاب سعودي يدعى علوش القحطاني، غضب الكثير من المواطنين، اليوم الجمعة، بعدما ظهر في بث مباشر برفقة فتيات وأجواء اعتبرها بعض منتقديه مخلة بالآداب، وطالبوا الجهات المختصة بمحاسبته.

وبدأت القصة عندما فتح ”القحطاني“ بثًا مباشرًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، من داخل أحد الفنادق في مدينة الطائف كما ذكر في جزء من حديثه، ليتلقى تعليقات وردود متباينة من أصدقاء ومعارف لم تغب عنها الانتقادات.

من المؤسف مثل هذه الشخصيات افتعلت هذه الأخطاء القبيحة للوصول إلى مرادها وهو أن تصبح ألقابها ضمن هذه الهاشتاقات، وأتمنى عدم إعطاء مثل هذه الأشكال قيمة أكبر من مقامها هذا إذا كان لها مقام، للأسف أنتم من تجعلون من الأحمق مشهورًا.

#علوش_القحطاني

— ????????Abdul Aziz Almutiq (@abusade30004) March 27, 2020

وتم تداول مقاطع فيديو من ذلك البث على موقع ”تويتر“ الذي يستقطب ملايين السعوديين، ما أثار موجة انتقادات ضد القحطاني الذي بدا غير مكترث بتلك الانتقادات ودعوات المحاسبة.

وتحت الوسم الذي يحمل اسم الشاب ذاته ”#علوش_القحطاني“ دوّن الكثير من المغردين السعوديين انتقادات لمواطنهم، فيما اختار آخرون تقديم بلاغات للنيابة العامة ووزارة الداخلية لمحاسبته.

ولدى النيابة العامة وحدة رصد متخصصة بمتابعة المخالفات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تتيح وزارة الداخلية تقديم بلاغات إلكترونية عن المخالفات عبر تطبيق ”كلنا أمن“ الذي يعمل على الهواتف الذكية.

ويعتذر موقع ”إرم نيوز“ عن نشر مقاطع الفيديو التي ظهر فيها الشاب لكونها تتضمن جانبًا مخلًا بالآداب.

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