فوز الفهد تستفز متابعيها بغرفة سجائر زوجها عبداللطيف الصراف (فيديو)

الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد، والتي تزوجت قبل 10 أيام من حفيد الملياردير عبداللطيف الصراف، عرضت غرفة سجائر لزوجها في منزلهما، مثيرة الجدل بين ناشطين. . ووثقت فوز عبر حسابها في "سناب شات" غرفة مخصصة لمختلف أنواع السجائر الباهظة الثمن والمعتقة، والتي يعود تاريخ بعضها إلى قبل عقود، متحدثة عن أنواعها وطريقة حفظها، والأجهزة الموجودة في الغرفة والتي تحافظ على برودة ورطوبة معينة لتحفظ السجائر من التلف.