هذه العقوبة تنتظر الكويتية فوز الفهد بعد ترويجها لجهاز فحص كورونا

كشف المحامي الكويتي بشار النصار العقوبة التي تنتظر مواطنته الفاشنيستا فوز الفهد، التي أحالتها وزارة الصحة الكويتية إلى النيابة العامة للتحقيق معها بعد ترويجها لجهاز يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد Covid – 19 دون أن تصرح به الوزارة أو تعتمده رسميا.

وقال بشار النصار في تصريحات تلفزيونية إن العقوبة التي تنتظر فوز الفهد بعد استكمال إجراءات التقاضي ضدها وبدء محاكمتها ستكون بالحبس سنة والغرامة 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مبينا أن مساعي فوز الفهد للهروب من العقوبة لن تجدي.

وبدد المحامي الكويتي ما سعت له فوز الفهد خلال مقطع فيديو قالت فيه إنها لم تقصد القيام بإعلان عن المنتج بدليل أنها لم تضع اسم شركة أو سعرا للجهاز قائلا: ”ناس وايد حصل لبس عندها وتقول إن الإعلان هي ما أعلنت حق شركة معينة وسعر معين ولكن الإعلان شنو هو، هو يكون بالإعلان عن المنتج؟“.

وأضاف النصار قائلا: ”لما اليوم أحط جهاز وأبين مواصفاته فهذا يعتبر إعلانا للمنتج نفسه وهذا حظر بالنسبة لوزارة الصحة“.

وبيّن أن ”هذا الكلام الذي تقوله فوز الفهد ممكن يوقع الناس في الخطأ لأن في ناس تتصيد في الماء العكرة، وممكن أحد يستورد هذه الأجهزة من بره بطريق مخالف لطرق القانون والناس تلجأ له وتعتمد على هذا الفحص“.

وأوضح بشار النصار أنه ”حتى وإن كان 95% إذن أنا سليم ماله داعي الـ 5% خليها على الله ويطلع فيه فيروس كورونا وينتشر بين أهله ويحتك بأهله“.

واستطرد قائلا: ”نظرا لأن المحاكم والنيابات مغلقة في الفترة الحالية يتم إعداد الشكاوى وتقديمها في أول يوم عمل ولذلك سوف يتأخر التحقيق معها واستدعاؤها لأن شرط إحضارها تقديم بلاغ سواء من وزارة الصحة أو مني“.

وكانت فوز الفهد قد قالت في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ إن الجهاز يتم استخدامه عبر إبرة توضع في الإصبع من خلال جهاز قياس السكر.