هند البحرينية تغادر المستشفى بعد تعافيها من فيروس كورونا

غادرت الفنانة هند البحرينية مساء الأحد، المستشفى الذي وضعت فيه منذ 4 أيام بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت هند، مقطع فيديو عبر خاصية ”ستوري“ على إنستغرام“ أظهر لحظة خروجها من المستشفى، في سعادة بالغة منها.

وكشفت الفنانة البحرينية، أن نتيجة التحليل الذي خضعت له، كانت سلبية، ما يعني تعافيها تمامًا من فيروس كورونا، الذي أصيبت به أثناء عودتها من مدينة برشلونة الإسبانية التي يتفشى فيها المرض.

وكانت هند أعلنت صباح الأحد أن النتيجة التي تلقتها بشأن الفحص الذي خضعت له مساء أمس جاءت سلبية، مؤكدة أنها تنتظر نتيجة الفحص النهائي للتأكد من تعافيها من المرض.

وبثت هند البحرينية البالغة من العمر 41 عاما مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستغرام، تظهر فيه وهي تخضع لفحص الفيروس صباح اليوم، وأرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: ”نتيجتي تبع عينة أمس سلبية الحمدلله إن شاء الله هذي بعد تطلع سلبيه للتاكيد وخلص نروح البيت نواصل حجر بالبيت“.

وقالت: ”هذا فيديو يبين طريقة أخذ العينه للي سألوني.. من الخشم إلى البلعوم.. هذه العينة ليست مؤلمة بس مزعجة.. وإن شاء الله تطلع سلبية لأن اللي خدوها طلعت سلبية، فيتأكدون ويأخذونها اليوم وإذا سلبية أروح البيت.. فدعواتكم يا جماعة تطلع سلبية لأنهم بيقولولي في ناس تطلع عندهم سلبية وبعدين إيجابية وإن شاء الله ما أكون من هذه الناس“.

وأعلنت هند البحرينية إصابتها بفيروس كورونا قبل ثلاثة أيام، بعد إجراء الفحوصات الخاصة بعد عودتها من مدينة برشلونة الإسبانية، لتصبح أول فنانة عربية تصاب بالمرض.

ووجهت الفنانة الشكر والتقدير من داخل الحجر الصحي بأحد المستشفيات في البحرين لكل من حاول الاطمئنان عليها، وقالت: ”أشكر لكل الناس اللي قالتلي ألف حمد لله على السلامة قبل أي شيء، وأنا ما في شيء، حتى ما أعطوني أدوية، لأنه لا يوجد الأعراض مثل سخونة أو غيره، أنا بخير“.فيديو.. خروج هند البحرينية من المستشفي بعد تعافيها من الكورونا.