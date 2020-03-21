هند البحرينية تثير الجدل في أول ظهور لها بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

ظهرت الفنانة هند البحرينية، لأول مرة، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، من داخل الحجر الصحي المحتجزة فيه حاليًا.

وجاء ظهور هند مثيرًا للجدل، بعدما نشرت مقطع فيديو من الحجر الصحي المتواجدة فيه عبر ”سناب شات“، وهي ترقص على موسيقي غربية وفي يدها ”الكمامة“ الطبية.

ونالت الفنانة البحرينية صاحبة الـ41 عامًا، هجومًا حادًا من قبل المتابعين الذين تعجبوا من قيامها بالرقص في الوقت الذي تعاني فيه من فيروس خطير يهدد العالم بأكمله.

فيما طالبها آخرون باللجوء للصلاة وقراءة القرآن بصفة دائمة للتخلص من الفيروس الذي أصابها وتوجيه النصائح بشأن الوقاية منه، بدلًا من الرقص والتعبير عن اللامبالاة.

ومن جانبها ردت هند البحرينية على انتقادات المتابعين لها، مؤكدة أنها إذا لجأت لقراءة القرآن فلن تقوم بالتصوير لكي يراها الناس، وأنها لا تأبى بالهجوم ضدها ولن يدفعها أحد إلى تعمد إظهار تدينها لإسكات منتقديها.

وكانت هند البحرينية قد خضعت لفحص كورونا، بعد عودتها من مدينة برشلونة الإسبانية، وثبت التحليل إيجابية العينة وتم وضعها في الحجر الصحي، لتصبح أول فنانة عربية تصاب بالمرض.

ووجهت الفنانة البحرينية الشكر والتقدير من داخل الحجر الصحي بأحد المستشفيات في البحرين لكل من حاول الاطمئنان عليها، وقالت: ”أشكر لكل الناس اللي قالتلي ألف حمد لله على السلامة قبل أي شيء، وأنا ما في شيء، حتى ما أعطوني أدوية، لأنه لا يوجد الأعراض مثل سخونة أو غيره، أنا بخير“.

يذكر أن هند كانت قد أبدت استياءها من ساعات الانتظار في مطار البحرين الدولي، في إطار الإجراءات الصحية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقالت إنها انتظرت طيلة سبع ساعات، ولم تتلقَ أي إجراءات صحية فورية، فصعّدت من الأزمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.