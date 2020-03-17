هند البحرينية تنتقد الإجراءات الصحية في مطار البحرين

عبرت المطربة هند البحرينية عن شعورها بالاستياء من ساعات الانتظار في مطار البحرين الدولي، في إطار الإجراءات الصحية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

هند البحرينية التي انتظرت طيلة سبع ساعات، أكدت أنها لم تتلقَ أي إجراءات صحية فورية، وبدأ الضجر يتسلل إليها، وصعّدت من الأزمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صورة لها وهي ترتدي الكمامة في المطار وكتبت عليها عبر موقع ”إنستغرام“: ”سبع ساعات ننتظر الإجراءات الصحية في مطار البحرين معقوووول.. ما في حد وفرلنا حتى ماي“.

وتابعت المطربة البحرينية: ”احنا مع الاجراءات الصحية لانها في مصلحة الجميع بس إذا أنتم عارفين إن أنتم تحتاجون كل هالوقت وفروا أماكن مريحة على الأقل.. هذي البحرين ما مفروض هالشي يصير فيها“.

وأعربت هند البحرينية أيضا عن شعورها بالغضب والانزعاج بسبب ما اعتبرته سوء الخدمة في المطار، وبثت مقطع فيديو تظهر فيه أكياس القمامة المتناثرة.

وقالت: ”هذا مكان ينطرون الناس في كل هالساعات؟ عيب عليكم يا مسؤولين.. ما حدا أعطانا ولا شي سبع ساعات واضطريت أكلم السواق يشتري لي أكل“، مضيفة: ”هذه الحجرة اللي المفروص نمت فيها ما فيها حتى كرسي الواحد ينبطح عليه“.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة البحرينية تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا. والمتوفاة مواطنة بحرينية في الخامسة والستين من عمرها كانت تعاني من متاعب صحية قبل إصابتها بالفيروس.