فوز الفهد ترد على اتهامها بالتضليل بشأن ”جهاز الكشف عن كورونا“

دافعت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، عن نفسها بعد الهجوم عليها واتهامها بالتضليل، وذلك بسبب ادعائها وجود جهاز اسمته بـ“كاشف فيروس كورونا كوفيد 19″ ، موضحة أن الجهاز لم تقدمه كإعلان تجاري، نظرا لأنه غير متوفر في الأسواق نهائيًا، وأن النسخة التي حصلت عليها كانت بصفة شخصية من صديق.

وقالت فوز الفهد عبر حسابها الشخصي في ”سناب شات”: ”صحيت علي هوليله كبيرة، أنا أمس صورت جهاز واصلني كاستعمال شخصي، انقلبت الدنيا وقامت إني مصوره جهاز كإعلان عن فيروس كورونا، يا جماعة أنا ماقولتلكم ارفعوا الشاشة ولا استخدموا الكود ماي حقجي لتحصلوا عليه ولا وضعت رقم تليفون لتتواصلوا معه“.

وأضافت فوز: ”ياخي هذا جهاز وصلني من شخص أثق فيه يقولون هذا جهاز تحت التجربة والاختبار، لسه لحين ما نزل، أنا كاستعمال شخصي استخدمت الجهاز وقولتلكم كل الاحتياطات والقوانين اللي لازم نلتزم فيها، لكن الجهاز مو موجود بالأسواق.

وتابعت فوز: ”كالعادة أي شيء ينتشر أي فيديو بيتقال بطريقة، وبيتداول بطريقة أخرى، راح يكبر بمخ أي شخص، حكي إن صورت إعلان للجهاز غير صحيح، كما إن الأشخاص اللي يبغون هذا الجهاز ما راح يلقونه لأنه غير متوفر، وهو وصلني بصفة شخصية وصورته وعرضه، وفكرة إني مستهونة بكورونا مو صحيح أنا ملتزمة بالحظر وقاعدة ببيتي وبعقم كل شئ حاجي“.

وكانت فوز الفهد، قد قالت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، إنها حصلت على جهاز يقوم بالكشف عن الإصابة بكورونا بعد مرورها بحالة من الوسواس الزائد، مبينة أن هذا الجهاز يتم استخدامه في المنزل وهو مثل الجهاز الذي يتم به قياس نسبة السكر لدى مرضى السكري ويوضح ما إذا كان الشخص الذي يستخدمه مصابا بفيروس كورونا من عدمه.

وتابعت أن هذا الجهاز يكشف عن نتيجة فحص بنسبة 95%، مستطردة: ”لازم تروحون تشيكون لو حسيتوا إن في أي شيء آخر“، موضحة أنها ظلت تبحث عن هذا الجهاز وحصلت عليه لإجراء الفحص والتحقق مما إذا كان لديها كورونا أم لا.

وفي أول تصعيد ضدها، قام مواطنها المحامي بشار النصار باتخاذ إجراء قانوني؛ لأن الجهاز لم يتم اعتماده ولم تصرح به وزارة الصحة وبالتالي فهو غير معتمد رسميا، منوها إلى أن الوعي الذي تنشده الدول منذ بداية الأزمة يتم إزالته من خلال ترويجها لإعلان عن جهاز غير مصرح به.