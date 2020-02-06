خبيرة تجميل سعودية تشكو زوجها عبر ”سناب شات“ (فيديو)

اشتكت خبيرة التجميل السعودية، العنود اليوسف، عبر حسابها في ”سناب شات“ من التغير المفاجئ في سلوك زوجها نحوها.

وقالت العنود في مقطع منسوب لها: ”لا ينظر مطلقا في وجهها، كما أنه يظل خارج البيت حتى وقت متأخر، ويحاول افتعال المشكلات من أتفه الأسباب“، لافتة إلى أنه عمد أخيرا إلى الطلب منها ”التوجه إلى منزل أهلها“.

وقالت: ”الرجل مو قاعد يناظرني أبدا، لما اجي اطلع، يقلي اطلعي حتى ما يقلي اطلعي ما يسأل عني، يجي متأخر شوي بالليل عشان يحط راسه وينام يعرف إني نمت وخلصت، لما أقوم ما يحط عيني بعينه نهائيا، يعني تخيلو لي 5 أيام مدري 4 أيام، أساله أقله أنا فيني شي؟ أنا فيني قصور أنا مقصرة بحاجة، يقول لا انت مافيك قصور، من يطلع يتركني“.

وأضافت: ”تخيلوا بنات، لما اجي اكلمه واتساب لقيته حاظرني، لما جيت سناب شات وسالته ما يرد يهمش، لما اجي اكلمه أواجهه مو عارفة اكلمه لإن مايناظرني، تمنيت لو فيه سبب، لو فيه سبب ممكن اقول، لكن انتوا متخيلين إن هذا كله من دون سبب، أساله أساله وما يجاوب، جه أمس، قلي يا العنود ما ودك تروحين تغيرين جو ببيت أهلك، اقله لا انا عندي شغل، قلي لا علشان تغيرين جو، وهو ما يبيني“.

وتابعت قائلة: ”لما اجي اقدمله اكل واحطه بالصالة، على أتفه الأسباب يسوي مشكلة، اقله انا فيني شي انا غلطت عليك بشي، يقلي انت مافيك الا العافية ما جاني منك قصور، لكن ما يبغى يشوفني بتاتا“.

واعتذرت خبيرة التجميل من متابعيها لإغلاقها حسابها عبر ”سناب شات“ لمرورها في حالة نفسية سيئة، إثر مشكلتها مع زوجها، في حين أبقت على حسابها في ”إنستغرام“، الذي أكدت في تعليق عليه أنها ”المرة الأولى التي تتحدث بشيء خاص يمس حياتها“، وقد عمدت إلى إغلاق التعليقات فيه بعد نشرها مشكلتها.

يذكر أن العنود اليوسف تنشر دائما صورا لموهبتها في مجال ”التجميل“، ويتابعها عبر ”إنستغرام“ وحده ما لا يقل عن 194 ألف متابع.