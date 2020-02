خبيرة تجميل سعودية تشكو زوجها عبر ”سناب شات“ (فيديو)

View this post on Instagram

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخبيرة التجميل السعودية العنود اليوسف وهي تتحدث عن تغير طباع زوجها وتهميشه لها. وبثت العنود اليوسف المقطع عبر حسابها على "سناب شات"، معلنة أن زوجها لم يعد يتحدث معها كما في السابق حتى أنه يسمح لها بالخروج ولا يسأل عنها، ووجد المقطع تفاعلا كبيرا من جانب المغردين وارتفع وسم #العنود_اليوسف الذي عبر من خلاله الجمهور عن رأيهم فيما نقلته خبيرة التجميل المعروفة. وقالت العنود اليوسف في المقطع الذي شهد انهيارها وهي تتحدث عن تغير طباع زوجها وتهميشه لها: "الراجل ما قاعد يناطرني أبدا لما آجي أطلع يقول اطلعي حتى لما يقولي اطلعي ما يسأل عني يجي متأخر شوي بالليل عشان يحد راسه وينام يعرف إني أنا نمت وخلصت". وأضافت: "لما أقوم ما يحط عينه بعيني نهائيا يعني تخيل لو 5 أيام داروا وآجي أسأله أنا فيني شيء أنا فيني قصور يقولي لأ ما فيكي قصور ويطلع ويتركني تخيلوا بنات لما آجي أكلمه واتس آب وسناب شات ما يكلمني وما قاعد يناطرني". وأردفت العنود اليوسف: "تمنيت يكون في سبب ولو في ممكن أقوله ولكن هذا بدون سبب وأسأله ولا يجيب وجاء أمس قالي عنود ما ودك تروحين تغيرين جو في بيت أهلك عشان أنا عندي شغل وعندي زباين عاوزني أروح هناك وهو ما يبيني". وتفاعل العديد من المغردين مع المقطع وتبادلوا التعليقات بين معارض على نشر خصوصياتها وبين متعاطف معها.