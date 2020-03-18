شقيق ياسمين عبدالعزيز يلمح إلى زواجها سرًا من أحمد العوضي

ألمح الفنان المصري وائل عبدالعزيز شقيق النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز إلى زواجها سرًا من الفنان الشاب أحمد العوضي الذي يصغرها بعشرة أعوام، وذلك استكمالًا للخلافات التي نشبت بينهما خلال الفترة الماضية.

وطالب وائل عبدالعزيز، شقيقته ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بإعلان زواجهما بشكل رسمي مبينًا أنه يريد معرفة طبيعة العلاقة التي تجعلهما يعيشان في منزل واحد ويتواجدان سويًا في العمل.

وأوضح وائل عبدالعزيز في منشور كتبته عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيسبوك“، سرعان ما حذفه كغالبية منشوراته السابقة، لافتًا إلى أنه يترك حقه الخاصة بسمعته وسمعة أهله هذه المرة.

وهددّ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال تدخل بعض الأشخاص في هذا الأمر بالهجوم عليه أو الخطأ في حقه واصفًا إياهم بـ“المطبلاتية“، ووجّه رسالة للمحترمين كما وصفهم بأن يضعوا أنفسهم محله في هذا الموقف.

وكتب وائل عبدالعزيز قائلًا: ”بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيا وشتمت فيا وفي عيلتي، الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم“.

وأردف شقيق ياسمين عبدالعزيز قائلًا: ”أنا عايز أعرف دلوقتي إنتوا إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه!! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول!! ماتعلنوا جوازكم“.

واستطرد وائل عبدالعزيز قائلًا: ”طيب قسمًا بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح“، مختتمًا بالقول: ”واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلاتية أنا هاخد حقي بالقانون وأخيرًا للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني؟!“.

وكان قد اعتذر الفنان وائل عبد العزيز، لشقيقته ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد أن شنّ عليها هجومًا لاذعًا بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي، التي تدخل فيها لمعرفة طبيعة علاقتهما في ظل تداول صور لهما فُسرت على أن بينهما علاقة.

وظهر وائل عبدالعزيز، في مقطع فيديو بثّه عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيسبوك“، قال فيه إنه لاحظ مؤيدين ومعارضين له بعد أزمته التي ‏أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاده شقيقته، نافيًا عن نفسه أن يكون قد دخل على خط هذه العلاقة بغرض الشهرة أو المال ولكن غرضه المعاتبة.

تم النشر بواسطة ‏‎Wael Abd Elaziz‎‏ في الأربعاء، ٤ مارس ٢٠٢٠

يُذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قد حظرت شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز من حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“ ردًا على هجومه الشديد عليها عقب إعلانها الارتباط بالفنان أحمد العوضي.