الدراما السورية في 2020.. الطابع البوليسي يطغى وعودة للبيئة البدوية

تبدو معاناة الدراما السورية خلال العام الجاري جلية قياسا بالأعوام السابقة، وتتواصل التحديات التي تجعل حضورها مقتصراً على عدد قليل من الأعمال في ظل نقص واضح في الكم، الذي يعتبر الأكثر انخفاضاً في السنوات العشر الأخيرة.

وإن كانت اليوم جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت كثيراً على الاقتصاد وعلى الحياة في العالم أجمع بشكل كبير، غير أنها ليست السبب، فالأزمة السورية لا تزال تلقي بظلالها على عملية تسويق وإنتاج هذه الأعمال، وسيقتصر هذا العام على أعمال قليلة جدا، لكن أبرزها هي:

مسلسل ”شارع شيكاغو“

مسلسل ”شارع شيكاغو“ من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز وإنتاج قبنض ميديا، وهو من بطولة نخبة من النجوم منهم دريد لحام، عباس النوري، نادين خوري، سلاف فواخرجي، أمل عرفة، شكران مرتجى، مهيار خضور، نظلي الرواس، وغيرهم الكثير.

والعمل اجتماعي يحاكي قصة فتاة دمشقية تدعى ”ميرامار“ تهرب برفقة بطل شعبي يدعى ”مراد عكاش“ لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها في حقبة الستينيات، حيث تلجأ لتياترو في شارع شيكاغو الذائع الصيت والذي كان يمثل وقتها الامتداد الحضاري والمعاصر للمجتمع الدمشقي.

وينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الوقت الحالي على يد محقق يعثر صدفة على ملف القضية فتتحول الحقبتان الزمنيتان مرآتين تعكسان قصص الصراع والحب والتضحية والجمال، ومن المفترض أن يكون جاهزاً للعرض في شهر رمضان المقبل.

مسلسل ”مقابلة مع السيد آدم“

ويأتي هذا المسلسل من إخراج فادي سليم وبطولة غسان مسعود، محمد الأحمد، رنا شميس، تولين البكري، يزن السيد، مصطفى المصطفى، جيانا عنيد، منة فضالي وغيرهم.

ويتناول العمل قضية الاتجار بالبشر عبر دراما اجتماعية بوليسية تشويقية بطلها طبيب شرعي ”غسان مسعود“ بعد أن يعتزل عمله كطبيب تستفزه جريمة غامضة لفتاة مصرية تعيش في سوريا فيسعى إلى الكشف عنها قبل أن يقع في ظروف عصيبة بعد معرفته بالمجرمين الذين يحاولون الضغط عليه من خلال ابنته لترك هذه القضية.

مسلسل ”الجوكر“

والعمل الثالث من تأليف ماجد عيسى وإخراج جمال الظاهر وإنتاج ”قبنض ميديا“ وبطولة سليم صبري، وائل رمضان، رنا أبيض، عبير شمس الدين، كرم شعراني وغيرهم.

تدور الأحداث في إطار بوليسي حول عدد من الجرائم التي تقع داخل جامعة، وهي جامعة بها مبيت للطلبة، يعاني حارسها من مشاكل مع زوجته ومع أمن الجامعة أيضا، وتجري عمليات البحث حول المجرم الحقيقي في ظل تزايد عدد الجرائم المرتكبة حاملة غموضها معها.

مسلسل ”يوماً ما“

مسلسل ”يوماً ما“ إخراج عمار تميم وإنتاج شركة ”شاميانا“ وبطولة جيني إسبر، عبير شمس الدين، روعة ياسين، أمية ملص، أمانة والي وغيرهم.

وهو دراما اجتماعية، يحمل خصوصية في طريقة تناول الأحداث وطرحها.

وتدور قصته حول عائلة يصيب الفراق أفرادها لسبب معين يظهر خلال أحداث العمل، وتختفي فتاة من العائلة لتعيش في بيئة مختلفة عن حياتها وأسرتها أعواماً طويلة.

مسلسل ”بورتريه“

أما مسلسل ”بورتريه“ فهو من تأليف تليد الخطيب وإخراج باسم سلكا وإنتاج ”إيمار الشام“ وبطولة سليم صبري، فادي صبيح، جلال شموط، مديحة كنيفاتي، يزن خليل، ترف التقي، هافال حمدي، نادين قدور وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل الذي لم ينتهِ من مرحلة التصوير بعد في إطار اجتماعي، تشويقي، حول قصة حب بين ”ريما“ و“حازم“، تبدأ فصولها من لقاء عابر في ظروف غير اعتيادية، لكن هذه القصة ستثقلها أحقاد ماضٍ عائلي مشترك بينهما، لم يكونا يعلمان عنه شيئا، وسيلقي بظلاله على مستقبل علاقتهما.

وتمضي أحداث العمل لتبين ما إذا أمكن لحب نقي أن يزيل رواسب الماضي بين العائلتين، ويداوي جروحه الغائرة، أم سيتحول إلى سيل جارف يدمر كل ما يحيط بالعاشقين، بسبب لعنة الحب السابق الذي لم يكتمل.

”حارس القدس”

من أعمال السيرة الذاتية تأليف حسن يوسف وإخراج باسل الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، من بطولة رشيد عساف، سليم صبري، سامية الجزائري، صباح الجزائري، أمل عرفة، إيهاب شعبان، جيما دريوسي وغيرهم.

ويتناول العمل سيرة المطران الراحل إيلاريون كابوجي الذي تميز بمواقفه الوطنية والنضالية على مستوى الوطن العربي، وتحديدا فيما يخص القضية الفلسطينية.

ويبدأ سير الأحداث منذ طفولته في حلب حيث بدأت تتوضح معالم شخصيته في تمرده ورفضه لكل أشكال الظلم، والقهر، ومحبته لفعل الخير، ومد يد العون لمن يحتاج إليها، مرورا بمرحلة دراسته علوم اللاهوت والفلسفة في دير الشير بجبل لبنان، انتقالا إلى العديد من المحطات التي مر عبرها في حياته.

دراما البيئة الشامية

وبعدما كانت تنافس الدراما السورية سنوياً بمجموعة مسلسلات شامية اقتصرت هذا العام على عملين فقط أولهما مسلسل ”سوق الحرير“ تأليف حنان مهرجي وإخراج مؤمن وبسام الملا وإنتاج شركة ”ميسلون“ وبطولة نخبة من النجوم على رأسهم أسعد فضة وسلوم حداد وبسام كوسا وكاريس بشار وميلاد يوسف ونادين تحسين بك وقمر خلف وغيرهم الكثير.

أما العمل الثاني فهو ”بروكار“ تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج ”قبنض ميديا“ وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية منهم سليم صبري، نادين خوري، عبد الهادي صباغ، سلمى المصري، قاسم ملحو، زهير رمضان، مها المصري، تولاي هارون، رنا أبيض، وغيرهم الكثير.

يقول صناعهما إنهما سيُقدِّمان صورة مختلفة لحقيقة البيئة الشامية، وصورة المرأة في مثل هذه الأعمال.

أما العمل الأشهر في البيئة الشامية ”باب الحارة11“ فقد تم تأجيل تصويره وبالتالي تأجيل عرضه، حيث لن يكون حاضرا في الموسم الدرامي المقبل.

عودة الدراما البدوية

وتعود المسلسلات البدوية هذا العام إلى الدراما السورية لتنافس عبر مسلسل ”صقار“ بعد غياب إنتاجها لأعوام، والعمل من تأليف دعد ألكسان، إخراج شعلان الدباس وإنتاج غولدن لاين، ومن بطولة رشيد عساف وقمر خلف وروعة ياسين و تولاي هارون وخالد نجم وفيلدا سمور وغيرهم.

تدور أحداثه داخل البيئة البدوية ومضاربها من خلال الصراعات الدرامية المشوّقة التي تنشأ داخلها وتتخلّلها قصص الحب والغدر والثأر.

الأعمال الكوميدية

تعاني الأعمال الكوميدية هذا العام من أزمة كبيرة وغياب تام لأي عمل تم إنتاجه لرمضان بعدما تم تأجيل تصوير مسلسل ”بقعة ضوء 15“ إنتاج شركة ”سما الفن“ لعدم اكتمال نصوص اللوحات بعدما رافق هذا العمل الجمهور عبر سنوات طويلة وبـ14 جزءا ناقلا قضايا الحياة اليومية ومشكلات الإنسان بلوحات ناقدة منفصلة.

كذلك تم تأجيل تصوير مسلسل ”مرايا ياسر العظمة“ إلى وقت لم يحدد بعد، وبهذا سيغيبان عن شهر رمضان المبارك.

أما العمل الوحيد الذي تم تصويره فلم يكن خاصاً بالعرض في الموسم الرمضاني بعدما بدأ عرضه على الشاشات قبل شهر تقريبا وهو مسلسل ”ببساطة2“ إخراج تامر إسحق، وإنتاج شركة روي لصاحبها الفنان باسم ياخور، ومن المتوقع أن يعاد عرضه خلال رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة لوحاته عدد من النجوم منهم باسم ياخور، أندريه سكاف، محمد حداقي، فادي صبيح، أحمد الأحمد، صفاء سلطان، هبة نور، وغيرهم. وهو عبارة عن لوحات كوميدية ناقدة تتناول قضايا اجتماعية وحياتية من يوميات المواطن السوري.