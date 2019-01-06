زياد الريس يكشف لـ”إرم نيوز” تفاصيل مشروع “خبز الحياة” لدعم الدراما السورية(فيديو)

كشف المخرج السوري، ومدير عام مؤسسة الإنتاج التلفزيوني والإذاعي زياد الريس، عن مشروع “خبز الحياة” لدعم الدراما السورية، والذي أطلقته المؤسسة بدعم من وزارة الإعلام السورية.

وقال الريّس لـ”إرم نيوز”، إن “المشروع يعنى بدعم الدراما الوطنية السورية ويستقطب نجومًا وفنانين من الدرجة الأولى، كما يسهم بتأمين العمل للكثيرين من العاملين في هذا المجال، بعد سنوات من الأزمة التي مرت على الدراما السورية وأبرزها مشكلات التسويق”.

وأعرب الريّس، عن سعادته بعودة الفنان القدير دريد لحام إلى الدراما التلفزيونية متعاونًا مع المؤسسة في مسلسل “ناس من ورق”.

وشدد على أن تعاون الجميع “يشكل ثمرة إيجابية في طريق نجاح وعودة الألق للدراما السورية”.