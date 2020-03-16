الفنانة الاستعراضية التونسية نرمين صفر تثير جدلا بـ“رقصة كورونا“ (فيديو)‎

أثارت الفنانة الاستعراضية التونسية نرمين صفر جدلا واسعا بعد نشر فيديو تحدثت فيه عن فيروس كورونا وقدمت فيه رقصة سمتها ”رقصة كورونا“؛ ما خلف انتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نرمين صفر، وهي ترتدي القفازات في يديها والكمامة الواقية على فمها وقالت مخاطبة متابعيها: ”اشتقت إليكم وها أنا أعود بعد غياب طويل“، وألقت تحية إلى الفريق التقني الذي تولى تصوير الفيديو، بينما كانت ترافقها موسيقى راقصة.

وأضافت نرمين صفر: ”لم نلتق منذ مدة طويلة، كيف حالكم مع ”كورونا“… أنا أداوي ”كورونا“ بالفن“، وفق قولها.

وأثار الفيديو الذي نشرته الفنانة الاستعراضية المثيرة للجدل، سيلا من التعليقات بين متهكم وغاضب، وكتبت مريم بن ناصر: ”نحن ندعو الله ليرفع عنا البلاء وأنت ترقصين !!“.

وعلقت إيمان جابري بالقول: ”هذه هي الكورونا بذاتها، الناس يموتون وأنت ترقصين (…) أنت تحسبين أنك تقومين بذلك ليحبك الناس ولكنك مكروهة“، حسب تعبيرها.

واعتبر أحمد السماوي أن هذا الفيديو ”يمثل نشازا ولا يمكن أن يفيد التونسيين في شيء“.

وكانت الفنانة الاستعراضية التونسية أثارت جدلا واسعا في آب/ أغسطس الماضي حين أعلنت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، وأثار ظهور آخر لها قبل ذلك وهي شبه عارية وترقص برفقة العلم الوطني التونسي، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، ما اعتبره كثيرون إساءة للمرأة التونسية وللراية الوطنية.