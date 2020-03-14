تونس تغلق السينما والمسرح وتوقف الفعاليات الفنية بسبب ”كورونا“

أعلنت وزارة الثقافة التونسية، اليوم السبت، غلق دور السينما والمسرح ووقف الفعاليات الفنية، حتى الرابع من نيسان/أبريل المقبل، بسبب فيروس ”كورونا”، وذلك غداة قرار مماثل طال المقاهي والملاهي.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها ستتولى خلال الأيام القليلة المقبلة التنسيق مع الوزارات المعنية والهياكل المهنية والفنية لدراسة الحلول الكفيلة لتجاوز الانعكاسات السلبية المترتبة على تعليق العروض أو إلغائها أو تأجيلها.

وطالبت الوزارة الفنانين والفاعلين الثقافيين والمعنيين بالأمر، المبادرة باتخاذ تدابير فورية للحد من تفشي“كورونا“ بالتنسيق مع السلطات الوطنية والمحلية.

وأوضحت أن قرارها يأتي ”في إطار المتابعة اليومية للمستجدات المتعلقة بالتوقي من تفشي فيروس كورونا، والحرص على الالتزام بالتدابير الوقائية الاستباقية للمحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم“.

وقال ماهر الهمامي نقيب المهن الموسيقية في تونس إن قرارات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بغلق الملاهي والمطاعم سيكون لها تأثير على الفنانين والعازفين، مضيفًا أنه ”لم يتم تحديد مصير السهرات والحفلات“.

وأشار الهمامي، في تصريح إذاعي، إلى وجود تخوف من العقود التي أبرمت والمبالغ المالية التي تم دفعها، متسائلًا:“هل يتوجب على الفنانين والموسيقيين إحياء الحفلات المتفق عليها، أم لا؟ ومن سيتحمل تبعات ذلك“؟.