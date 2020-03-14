كواليس مسلسل ”بورتريه“ (فيديو إرم)

يواصل المخرج باسم سلكا تصوير مشاهد مسلسل ”بورتريه“، في العاصمة السورية دمشق، ليكون على قائمة العروض في الموسم الدرامي، خلال رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل – الذي جاء من تأليف تليد الخطيب وإنتاج إيمار الشام – في إطار اجتماعي، تشويقي، حول قصة حب بين ”ريما“ و“حازم“، تبدأ فصولها من لقاء عابر بظروف غير اعتيادية، لكن هذه القصة تثقلها أحقاد ماض عائلي مشترك بينهما، لم يكونا يعلمان عنه شيئا، ويلقي بظلاله على مستقبل علاقتهما.

وتمضي أحداث العمل لتبين ما إذا أمكن لحب نقي أن يزيل رواسب الماضي بين العائلتين، ويداوي جروحه الغائرة، أم سيتحول إلى سيل جارف يدمر كل ما يحيط بالعاشقين؛ بسبب لعنة الحب السابق الذي لم يكتمل.

يشارك في العمل نخبة من نجوم الدراما السورية المعروفين، منهم: سليم صبري وفادي صبيح وتولين البكري وسيف الدين سبيعي وجلال شموط ويزن خليل ونادين قدور ومديحة كنيفاتي، وعدد من الوجوه الشابة، منهم ترف التقي وهافال طلحت حمدي، وغيرهم.