اعتقال شقيقة دنيا بطمة بسبب قضية ”حمزة مون بيبي“

اعتقلت السلطات المغربية، الجمعة، ابتسام بطمة، شقيقة المغنية دنيا بطمة، وأودعتها سجن ”لوداية“ بمدينة مراكش بسبب قضية ”حمزة مون بيبي“، في انتظار عرضها على المحكمة.

وتم الاعتقال بناء على أوامر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد رفع حالة السراح التي كانت تتمتع بها.

وتلاحق دنيا بطمة و شقيقتها ابتسام بتهم ”المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث أقوال وصور بدون الترخيص من الغير“.

وسبق أن أصدر القضاء المغربي أحكامه بحق المتهمين في هذا الملف بالسجن سنتين مع غرامات وتعويضات مالية.

ويتعلق الأمر بالمراسل الصحفي محمد ضاهر، و“اليوتيوبرز“ سكينة كلامور، وعدنان السكاني الملقب بـ“صاحب الفيراري“، و الهاكر أسامة جعمي.

وما يزال ملف حساب“حمزة مون بيبي“ الذي كان متخصصًا في نشر فضائح الفنانين والشخصيات المعروفة على انستغرام وسناب شات، يكشف كل يوم عن معلومات جديدة، خصوصًا منذ اعتقال مصممة الأزياء عائشة عياش التي كانت مقيمة بدولة الإمارات.