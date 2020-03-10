شاهد أحدث ظهور للفنان السوري أيمن زيدان (فيديو)

اعتبر الفنان السوري أيمن زيدان؛ أن تكريمه ضمن نخبة من الفنانين السوريين، على هامش مهرجان ”الثقافة تجدد انتصارها“، يلقي عليه ”مسؤولية جسيمة؛ لأن التكريم يعني أنك أصبحت شريكا حقيقيا في صياغة الحالة الثقافية المنشودة والمأمولة“.

وقال زيدان في تصريح لـ“إرم نيوز“؛ ”إن تكريم الفنانين يجعلهم يحسون بالمسؤولية عن إعادة إعمار المشهد الثقافي السوري، بما يليق بوطن كسوريا عمره 10 آلاف سنة، وتليق به ثقافة راقية ومختلفة تسهم فعلا بالوصول في يوم من الأيام لذاك المشهد الثقافي المنشود والمسكونين بشغف الوصل إليه“.

يشار إلى أن وزارة الثقافة السورية؛ قررت تكريم نخبة من رموز الثقافة والفكر والإبداع في سوريا؛ وذلك على هامش حفل انطلاق مهرجان ”الثقافة تجدد انتصارها“، والذي افتتح مساء يوم الأحد، وتستمر فعالياته حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.