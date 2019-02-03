أيمن زيدان: تقديم التسلية الفارغة من المحتوى ليس مهمتي

بعد عرض الحلقة الأولى من برنامج “سيبيا” الذي يقدمه الفنان السوري القدير أيمن زيدان عبر قناة “لنا”، كتب زيدان عبر صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك توضيحًا توجَّه به إلى جمهوره ومتابعيه، شرح من خلاله طبيعة البرنامج.

وأكد زيدان، أن برنامج “سيبيا” لا يقوم على استضافة شخصياتٍ فنيةٍ أوشخصياتٍ معروفةٍ، إنما هو برنامج حواري يتواصل مع أشخاص عاديين تجاوزوا السبعين من العُمُر، ومن بلدان مختلفه لينقلوا لنا ذاكرة مكان وذاكرة جيل.

وقال إنه “تم خلال البرنامج إعادة إنتاج 30 أغنية من أغنيات الخمسينيات”. مبيّنًا أن “البرنامج هدفه الإطلالة على تجارب جيل والاستفادة من عصارة تجربتهم”، معتذرًا في النهاية من كل الذين يبحثون عن التسلية الفارغة من المحتوى، ومشدّدًا على أنها “ليست مهمته”.

و”سيبيا” برنامج اجتماعي، يُعرَض كل سبت على قناة “لنا”، ناقلًا الحياة التي كانت سابقًا، إلى الجيل الجديد للإفادة منها ومن تجارب الجيل السابق.

ولاقى البرنامج بعد عرض حلقته الأولى ردودَ فعل إيجابية من العديد من الفنانين والإعلاميين والمتابعين، الذين هنَّؤوا زيدان على تجربته الجديدة في التقديم التلفزيوني، بعد تجربتين قدمهما عبر تلفزيون أبو ظبي سابقًا هما “وزنك ذهب” و “لقاء الأجيال”.

يشار إلى أن الفنان القدير أيمن زيدان، بعيدٌ عن الدراما التلفزيونية كممثل منذ ما يقارب أربعة الأعوام، بينما كان مخرجًا في 2016 لمسلسل “أيام لا تنسى”.

ومن جانب آخر افتتح أخيرًا العروض الجماهيرية لفيلم “أمينة” وهو من تأليفه وإخراجه، في المحافظات السورية.