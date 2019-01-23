فيلم The Sisters Brothers مزج متقن للحركة والدراما

تدور أحداث فيلم في الغرب الأمريكي The Sisters Brothers منتصف القرن التاسع عشر، إذ يُكلف رجل أعمال ثري شقيقين، بملاحقة كيميائي موهوب لقتله واستعادة غرض ثمين كان قد سرقه من رجل الأعمال.

ووسط الطبيعة القاسية للغرب الأمريكي، والظروف السياسية والاقتصادية الصعبة في تلك الحقبة، يتعرض الشقيقان لأحداث متتالية تتحدى طريقة تفكيرهما وتغير من قناعاتهما، خلال رحلتهما الطويلة.

واتسم الحوار في الفيلم بمراعاة خلفيات الشخصيات الاجتماعية والثقافية، فتميز بالبساطة بين الشقيقين اللذين يقتاتان على احتراف القتل، وفي مواطن أخرى كان الحوار عميقًا وفلسفيًا وبلاغيًا؛ كالنقاشات بين الكيميائي والكاتب الشباب.

وتخللت تلك النقاشات أجواء من الحركة والعنف وتبادل إطلاق النار على غرار جميع أفلام الغرب الأمريكي، إذ استثمر مخرج الفيلم جاكو ديار الذي شارك في كتابة الحوار، مشاهد المواجهات المسلحة لتعزيز عنصر التشويق وخدمة الدراما والسيناريو، ونالت احترافية التصوير والإضاءة والمونتاج رضا المشاهدين.

وأبرز ما يميز الفيلم البطولة الجماعية للممثلين خواكين فينكس، وجون ك رايلي، وجيك جيلنهال، وريز أحمد.