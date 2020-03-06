براءة نجل الفنانة أصالة نصري من تهمة القتل الخطأ

أصدرت محكمة مصرية (جنح القاهرة الجديدة) حكمها النهائي بانقضاء الدعوى الجنائية المرفوعة ضد خالد أيمن الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة نصري، في اتهامه بقتل مواطن مصري يُدعى ”هاني شاكر“ عن طريق الخطأ في حادث سير.

وأنهت المحكمة جلستها التي عُقدت برئاسة المستشار علي عبد الحميد، وأمانة سر ناصر عبد الرازق، ببراءة خالد الذهبي بعد إقرار أهالي المجني عليه ”حضوريًا“ بالتصالح النهائي مع المتهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية في القضية التي حملت رقم 12717 لسنة 2019 جنح قسم أول القاهرة الجديدة، إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، وسماع المرافعة والشهود، وحضور أهالي المجني عليه وإقرارهم بالتصالح مع المتهم انتهت القضية.

وأشارت المحكمة إلى أنه وفقًا لنص المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المشكلة بالقانون 165 لسنة 2006، والتي تجيز للمجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال في قانون العقوبات.

وبينت المحكمة أيضًا أنه ووفقًا للقانون في الأحوال الأخرى التي ينص عليها، يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة، ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صدور الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

ونوّهت المحكمة إلى أن الواقعة الماثلة أمامها من الوقائع التي نص عليها القانون وحددها في المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، وعليه فقد ارتأت المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية وبراءة المتهم.

وتعود بداية هذه الواقعة إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة القاهرة الجديدة يفيد بوقوع حادث كبير بدائرة القسم، وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة تبين وفاة المجني عليه وهروب المتسبب في الحادث.

وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة وبتكثيف التحريات تبين أن وراء الحادث المتهم ”خالد أيمن“ نجل الفنانة أصالة، وقام المتهم بتسليم نفسه لقوات الأمن بعدما اعترف بتسببه في الحادث ولكن عن طريق الخطأ.