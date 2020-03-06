أحمد العوضي يستعين بـ“هشام عشماوي“ للتخلص من أزمة شقيق ياسمين عبد العزيز

فاجأ الفنان المصري أحمد العوضي متابعيه، صباح يوم الجمعة، بعدما نشر صورة له عبر صفحته على موقع ”إنستغرام“ مع الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي تم تنفيذ الإعدام بحقه قبل أيام على خلفية الجرائم التي ارتكبها.

وعلق العوضي على الصورة بكتابة اسم مسلسله ”الاختيار“ منوهًا إلى أنه سيتم تجسيد شخصية هشام عشماوي في العمل وسيعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وتباينت التعليقات حول الصورة، وذهب البعض للتساؤل عن سبب تشبيه الفنان العوضي بالعشماوي، فيما نصحه آخرون بتطويل ذقنه كي يتطابق معه، وفريق ثالث أبدى تشوقه وانتظاره للعمل.

ومسلسل ”الاختيار“ يتناول لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين ”مربع البرث“، بمدينة رفح المصرية العام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

والمسلسل من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه خلال رمضان المقبل، ويجسد الفنان أحمد العوضي خلال أحداث العمل شخصية هشام عشماوي، ويقوم الفنان أشرف مصيلحي بشخصية ”أحمد توفيق“ زوج أخت الإرهابي.

يذكر أن مصلحة السجون المصرية، نفذت قبل أيام حكم الإعدام بحق هشام عشماوي المدان في قضيتي ”الفرافرة“، و“أنصار بيت المقدس الثالثة“.

ونشبت معركة كلامية بين العوضي ووائل شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز على خلفية اعتراف النجمة ياسمين والعوضي بحبهما لبعضهما علنًا، ما جعل وائل يتدخل، وتبادل مع العوضي الاتهامات عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي حول استغلال اسم ياسمين عبد العزيز واستنزافها ماديًا.

وجاء اعتراف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بحبهما لبعضهما بعضًا من خلال نشر نفس الصورة التي تجمعهما سويًا عبر حسابيهما على موقع ”إنستغرام“، وجاءت أيضًا بذات التوقيت، الأمر الذي زاد من حماس الجمهور لمعرفة ما ستؤول إليه هذه العلاقة خلال الفترة القريبة المقبلة، وما إذا كانت ستكلل بالخطوبة والزواج أم ماذا.