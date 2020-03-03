بالفيديو.. ما حقيقة إصابة الفنانة فريدة سيف النصر بمرض السرطان؟

أعربت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر، عن استيائها من الشائعات التي راجت بقوة خلال الساعات الماضية بشأن إصابتها بالسرطان، وأنها تعاني من ورم خبيث، مؤكدة تعافيها من الورم الذي ظهر بوجهها خلال اليومين الماضيين، لكنه ترك أثرا بسقوط جلد من وجهها، رافضة الذهاب إلى أطباء تجميل على الإطلاق.

وقالت فريدة سيف النصر، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الشخصي على موقع ”فيسبوك“، إنها ”لو كانت مصابة بالسرطان ستصرح بذلك، قائلة: ”هي موتة ولا أكتر، ما الأوبئة مالية الدنيا ولا هتاخدوني لحم وترموني عظم يعني هي مراحل كل ما أكبر حبوني أكتر“.

وأضافت: ”مش رايحة لدكاترة تجميل ولا غيره وزي ما حبتوني وأنا صغيرة وجميلة تحبوني دلوقتي بردو وأنا كبيرة“.

تم النشر بواسطة ‏‎Farida Saif Elnasr‎‏ في الثلاثاء، ٣ مارس ٢٠٢٠

يذكر أن فريدة سيف النصر مواليد سبتمبر عام 1959، وانضمت إلى فرقة التمثيل والموسيقى، واكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى، ثم اكتشفها جورج سيدهم في فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ثم تركت الفن بعض الوقت في تسعينيات القرن العشرين وعادت إليه وعملت في عشرات الأعمال الفنية من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.