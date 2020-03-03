وزيرة الصحة المصرية تخضع لفحص ”كورونا“ فور وصولها بكين (صور)

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خضعت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، للفحص والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد فور وصولها إلى مطار بكين في جمهورية الصين الشعبية. وقالت الدكتورة هالة زايد إن الحكومة الصينية سلمت مصر أمس الاثنين الوثائق الفنية للإجراءات الاحترازية التي قامت بها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد. وبحسب صحف مصرية، شددت الوزيرة خلال زيارتها العاصمة بكين،…