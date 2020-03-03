وزيرة الصحة المصرية تخضع لفحص ”كورونا“ فور وصولها بكين (صور)

خضعت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، للفحص والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد فور وصولها إلى مطار بكين في جمهورية الصين الشعبية.
وقالت الدكتورة هالة زايد إن الحكومة الصينية سلمت مصر أمس الاثنين الوثائق الفنية للإجراءات الاحترازية التي قامت بها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.
وبحسب صحف مصرية، شددت الوزيرة خلال زيارتها العاصمة بكين، على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه الوثائق والتي تعد خلاصة التجربة الصينية في التعامل مع فيروس كورونا.
وكانت مصر قد سلمت الصين نحو 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية، كهدية تضامن من الشعب المصري للشعب الصيني في شباط/ فبراير الماضي، وذلك على متن الطائرة المخصصة لإعادة المصريين من مدينة ووهان الصينية.