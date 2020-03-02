محمد رمضان يطرح كليبه الجديد ”أنت جدع“ (فيديو)

طرح الفنان المصري محمد رمضان كليب ”أنت جدع“ عبر قناته الرسمية على موقع ”يوتيوب“، وذلك بعد دخوله في العديد من الأزمات التي دفعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة مقاطعة تحت عنوان ”قاطعوا محمد رمضان“.

وظهر محمد رمضان ضمن أحداث الكليب بسيارة جديدة داخل إحدى المناطق الشعبية وداخل أحد محلات الأكل الشهيرة ليظهر أعدادا كبيرة أثناء تصوير الكليب.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قال إنه الأعلى أجرا في كل الوطن العربي وليس مصر فقط، وذلك خلال لقائه في برنامج ”كاربول كاريوكي“ بقناة ”SBC“ السعودية.

كما كشف عن سر حبه للسيارات، موضحا أنه يحب السيارات منذ صغره وأن كل السيارات التي يملكها الآن كان يعلق صورها على الحائط في الصغر، مؤكدا أنها هواية وليست هدفا كان يسعى إليه.

وحول اللقب الأقرب إلى قلبه، قال محمد رمضان إن ”الفنان“ هو لقبه المفضل، نافيا أن تكون ألقابا مثل: ”نمبر وان أو الأسطورة أو الكينج أو الزلزال أو نسر الصعيد“، لكنه عاد ليقول: ”أنا أحب اللقب الذي يحبه الجمهور.. والجمهور يحب لقبي نمبر وان والأسطورة“.

يذكر أن رمضان عانى في الآونة الأخيرة من أزمة تتعلق بالطيار أشرف أبو اليسر تعود تفاصيلها إلى أكتوبر الماضي، حينما نشر صورة ومقطع فيديو من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وظهر خلال الفيديو صوت خلفي لأحد الأشخاص الموجودين الذي قال: ”محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي“، وقال رمضان في الفيديو: ”إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح“.

وكان نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر أطلق تصريحات بشأن إعادة النظر في منح الفنان المصري محمد رمضان تصاريح بالغناء في الحفلات خلال الفترة المقبلة، معلنا التراجع عن قرار كهذا، وأضاف أنه يغني ”راب“ وليس أغاني مهرجانات.

وأكد هاني شاكر في تصريحات تلفزيونية أن نقابة الموسيقيين فيها شعبة ”راب موسيقي“ حتى قبل مجيئه للنقابة، منوها إلى أن التصاريح التي تمنح لمحمد رمضان تأتي باعتباره يغني مثل هذه النوعية، وأيضا باعتباره عضوا بنقابة المهن التمثيلية، التي بدورها تخاطب نقابة الموسيقيين بمنشور يفيد أن محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية يريد منحه تصريحا بالغناء في حفل ما، مبينا: ”من هنا يتم إيجاز منحه تصريحا بالغناء“.

وتبرأ هاني شاكر بصفته نقيبا مما يقدمه محمد رمضان على المسرح سواء في كلمات الأغاني التي يختارها أو الأزياء التي يظهر بها، موضحا أن دور النقابة يقف عند منحه تصريحا بالغناء فقط، وأن كل شيء يحدث بعد ذلك يكون من اختصاص جهاز الرقابة على المصنفات المصرية.