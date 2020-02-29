أوبرا وينفري تسقط على المسرح أثناء حديثها عن التوازن (فيديو)

تعرضت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري لموقف محرج أثناء حديثها على المسرح، ضمن فعاليات رؤيتها لعام 2020 تحت عنوان ”حياتك تحت المجهر“.

وظهرت أوبرا في مقطع فيديو متداول من المنتدى الذي أقيم في لوس أنجلوس وهي تتحدث عن القدرة والتوازن، وماذا يعني ذلك بالنسبة لها، لتتعثر بشكل مفاجئ وتسقط بطريقة محرجة على المسرح.

وقالت أوبرا قبل أن تسقط مباشرة: ”القدرة بالنسبة لي تعني أن كل الأشياء في حالة توازن، والتوازن لا يعني أن كل الأشياء متساوية في كل الأوقات“.

وعقب سقوطها مباشرة، مازحت الحاضرين قائلة: ”آسفة، يبدو أنني اخترت الحذاء الخاطئ“.

ومن المقرر أن تقام آخر جولة لرؤية وينفري 2020، في 7 مارس بـ دنفر وكولورادو، مع الضيف جايل كينج.

وكانت جولة وينفري التحفيزية قد اعتمدت على 9 محطات، شملت عددًا من المشاهير، منهم ليدي غاغا ودواين جونسون وميشيل أوباما.

وعلقت أوبرا على فكرة إطلاقها هذه الجولة التحفيزية، قائلة: ”أصعب شيء قمت به على الإطلاق هو أن أطلب من كل هؤلاء الأشخاص القدوم في جولة، سعيدة حقًا لأنهم جميعًا قبلوا دعوتها.