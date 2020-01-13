استطلاع: الأمريكيون يثقون في غوغل أكثر من ترامب وأوبرا وينفري

تفوق محرك البحث ”غوغل“ وشركات التكنولوجيا العملاقة على كبار الشخصيات العامة والمشاهير في مقدار الثقة التي يستحوذون عليها بالنسبة للأمريكيين.

ووجدت دراسة أجريت على مستوى الولايات المتحدة، والتي أصدرتها شركة Morning Consult العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والوسائط، أن أكثر العلامات التجارية الموثوق بها في أمريكا هي؛ الخدمة البريدية للولايات المتحدة USPS، وشركة أمازون وغوغل وموقع ”باي بال“ التجاري وقناة Weather Channel الأمريكية وسلسلة مطاعم ”تشيك فيل أي“ وشركة هيرشي للأغذية وغيرها.

وحصلت هذه العلامات التجارية والشركات على نسبة ثقة من 34 إلى 42٪ فقط من الأمريكيين.

كما وجد الاستطلاع أن الأمريكيين لا يثقون في كل الأشياء الرأسمالية؛ الشركات الأمريكية والعلامات التجارية والشركات، كما أنهم يضعون أيضًا سلوك الشركات في اعتبارهم ومن المحتمل ألا يقوموا بالشراء من شركة موثوقة يشعرون أنها تدار بشكل غير أخلاقي.

وبشكل مخالف للتوقعات، جاءت المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري في مرتبة متدنية في ترتيب المؤسسات والأشخاص ذات الثقة في أمريكا إذا حصلت على 27% فقط، مقارنة بالجيش الأمريكي الذي حصل على نسبة 44% وشركة أمازون التي حصلت على 39% وغوغل التي حصلت على 38% والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الذي حصل على 20% فقط.