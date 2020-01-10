فضيحة جنسية تطيح بالمدير القانوني لشركة غوغل

تقدم ديفيد دراموند، كبير المسؤولين القانونيين في شركة ”ألفابت“، الشركة القابضة لـ“غوغل”، باستقالته على إثر اتهامه بالدخول في علاقات متعددة مع مرؤوسيه.

وقال أحد المتحدثين باسم الشركة جين كايزر لصحيفة ”بيزنس إنسايدر“ في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن دروموند أبلغ الشركة يوم الجمعة بأنه سيتقاعد اعتبارًا من 31 يناير، رافضًا التعليق على مغادرته.

وتأتي استقالته بعد نشر مدونة في أغسطس من قبل إحدى الموظفات التي تدعى ”جنيفر بلاكلي“، التي قالت إنها كانت في علاقة مع دروموند أثناء عملها في ”غوغل“ التي تقع الآن تحت رعاية ”ألفابيت“، وأنهما في وقت لاحق أنجبا طفلًا.

واتهمت بلاكلي دروموند بالتخلي عنها وابنها وإساءة معاملتها عاطفيا، واتهمته أيضًا أنه كان له علاقات أخرى مع نساء أخريات في الشركة.

رد دروموند على اتهامات بلاكيلي بقوله إنه ”بعيد عن الكمال“، رغم أنه لم يعتذر عن علاقته بها أو معاملتها لها، كما نفى أنه كان في علاقة مع أي شخص آخر غيرها داخل ”جوجل“ أو ”ألفابيت“.

في نوفمبر، بدأ مجلس إدارة شركة ألفابيت التحقيق في تعامله مع إدعاءات سوء السلوك الجنسي، وقام دروموند ببيع كميات هائلة من حصته في الشركة كجزء من برنامج تداول منتظم، وباع ما قيمته 77 مليون دولار من أسهم الشركة في وقت سابق من هذا الشهر.

كانت قد واجهت الشركة انتقادات واسعة النطاق من جانب الموظفين بسبب تعاملها مع اتهامات التحرش الجنسي منذ أكتوبر 2018 بعد أن تردد أنها دفعت لمخرج برمجيات أندرويد، أندي روبين، حزمة خروج بقيمة 90 مليون دولار بعد اتهامه بسوء السلوك الجنسي، وهي الخطوة التي أدت إلى انسحاب الآلاف من موظفي ”ألفابيت“ في جميع أنحاء العالم في أواخر عام 2018.