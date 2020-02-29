وفاة الفنان والمخرج السوري مروان قنوع

توفي، فجر اليوم السبت، الفنان والمخرج السوري مروان قنوع أحد رواد المسرح والإذاعة في سوريا.

ونعاه ابنه الفنان محمد قنوع عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك قائلا: ”والدي وصديقي وحبيبي المخرج مروان قنوع في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

والمخرج مروان قنوع عضو مؤسس في نقابة الفنانين بسوريا، وعضو مؤسس أيضاً في فرقة مسرح دبابيس التي أسسها الأخوة قنوع.

ولد في دمشق عام 1946، وبدأ العمل في المسرح عام 1958 في مسرحية صرخة دمشق بالفرقة العربية للتمثيل والغناء مع الفنان الراحل صبري عياد، كما عمل في فرقة المسرح الحر لصالح المجهود الحربي 1969 عدة أعمال منها ”شركة الكل“ و“لف ودوران“.

وعمل في فرقة المسرح الطليعي مع الكاتب الراحل أحمد قبلاوي والمخرج الفنان طلحت حمدي في أعمال، منها ”ليلة ما بتتعوض“، ”أول فواكي الشام يا فانتوم“ ، ”طرة ولا نقش“.

انتقل للعمل في مسرح دبابيس سنة 1974 مع الكثير من الفنانين الكبار ومنهم هاشم قنوع، أحمد قنوع، عمر قنوع، رفيق سبيعي، فهد كعيكاتي أبو فهمي، أنور البابا أم كامل، ميليا فؤاد، يوسف شويري، واستمر في هذه الفرقة مشاركاً بمسرحيات عدة وصل عددها إلى 55 مسرحية منها ”العز للرز“ ، ”بين حانا ومانا“ ، ”المنافيخ“.

وعمل في إذاعة دمشق مخرجا للبث المباشر منذ أن أسس برنامج معكم على الهواء عام 1982. كما عمل مخرجاً لكثير من المسلسلات الإذاعية والبرامج الإذاعية، ومنها البرنامج المسرحي الإذاعي الذي يهتم بالمسرح المحلي والعربي والعالمي وهو ”آفاق مسرحية“.

شارك في العديد من المهرجانات العربية، ونال العديد من الجوائز الذهبية والفضية والتقديرية في مهرجانات عربية ودولية.

نال جائزة الإبداع الذهبي في مهرجان القاهرة العاشر للإذاعة والتلفزيون عن المسلسل التاريخي ”المرقش الأكبر“ للكاتب خالد حموري. وشغل رئيس دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق.

تتلمذ على يديه الكثير من الفنانين، وأسس مملكته في المسرح والإذاعة، بعيداً عن أضواء التلفزيون التي لا تغريه كثيراً.