الفنان السوري محمد قنوع يكشف عن تحضيراته للموسم الدرامي المقبل

كشف الفنان السوري محمد قنوع عن تحضيراته للموسم الدرامي المقبل، الذي يتضمن مسلسلين أحدهما تاريخي.

وقال قنوع في حديث لـ”إرم نيوز”، إنه “يحضر الآن لمجموعة من الأعمال الفنية منها ما هو اجتماعي حيث يواصل تصوير دوره في مسلسل رائحة الروح مع المخرجة سهير سرميني”، مضيفًا أنه “بدأ أيضًا تحضيراته للمشاركة في المسلسل التاريخي المهلب بن أبي صفرة”.

كما تحدث عن نهاية المشكلة بين شركة “ABC” مع شركة إنتاج أخرى حول حقوق ملكية مسلسل “فارس وخمس عوانس” الذي تم تصويره قبل عامين، موضحًا أن “المشكلة تم الفصل فيها من قبل القضاء السوري، وسيتم عرض العمل أخيرًا في رمضان المقبل”.