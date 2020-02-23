محامي الطيار المفصول يهدد محمد رمضان بالحبس 5 سنوات (فيديو)

قال محامي الطيار أشرف أبو اليسر، إن الفنان المصري محمد رمضان، لم يعي جيداً حجم المشكلة التي يواجهها ولا المصير الذي ينتظره، مؤكداً أنه تقدم ببلاغ جديد للنائب العام لمعاقبة رمضان وفق قانون 175 ‪لسنة2018، والتي تصل عقوبته للسجن لمدة 5سنوات.

وأضاف المحامي مجدي حلمي، أن القانون جديد وسيطبق لأول مرة هذا العام، حيث وضعه البرلمان للحد من كوارث السوشيال ميديا، مؤكدا أن المادة 27 من القانون تنص على ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ۱۰۰ ألف جنيه ولا تزيد عن ۳۰۰ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً“.

وأضاف المحامي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج 90 دقيقة، المذاع علي صدى البلد، أنه حاول عمل مداخلة هاتفية خلال برنامج محمد رمضان مع الإعلامي وائل الإبراشي أمس عبر التلفزيون المصري، ولكنهم رفضوا مداخلته ، مؤكدا أن رمضان كذب بشأن التفاوض قائلا ”تفاوض إيه الطيار أشرف بقاله 5 أشهر بيحاول يتفاوض معاه وهو كان بيرفض“.

وأشار المحامي، إلى أن هناك فريقا كاملا من المحامين منعقدين بصفة مستمرة، لحين الوصول لكافة حقوق الطيار، معبراً عن دهشته من عدم إحساس الأخير بالأزمة التي وضع فيها الطيار من خراب بيت وطرد من العمل، على حد قوله، معرباً عن أسفه من طريقة تعامله مع القضية.

وأجلت المحكمة الاقتصادية المصرية، أولى جلسات دعوى التعويض التي أقامها الطيار المصري أشرف أبو اليسر صاحب الواقعة الشهيرة والمعروفة إعلاميا بـ“كابينة القيادة“، ضد الفنان محمد رمضان لجلسة 26 فبراير الجاري.