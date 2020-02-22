محمد رمضان: أمتلك فيديو قد يتسبب بحبس الطيار أبو اليسر (فيديو)

كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن مفاجآت جديدة بشأن أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر، مؤكدا أنه بحوزته فيديو تم تسجيله للطيار أثناء وجوده بكابينة الطائرة، لو أقدم على نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، سوف يسجن الطيار ويفقد دعم المتعاطفين معه، كما سيعتذر الشعب المصري بأكمله له.

وقال محمد رمضان خلال حواره ببرنامج ”التاسعة“، مع الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع عبر التلفزيون المصري، إنه تفاجأ بمحامي أحد الفنانين الكبار يدعم الطيار أشرف أبو اليسر في قضيته المقامة ضده لدفع تعويض 25 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذا الفنان الشهير الذي فضل عدم ذكر اسمه، يحاربه بشدة ويتمنى عدم ظهوره مرة أخرى ويخشى نجاحه، على حد قوله.

وأكمل رمضان، أنه مستاء من إيقاف الطيار عن العمل وما حدث أن صديق له طلب منه أن يلتقط صورة داخل كابينة الطائرة وعندما أستأذن من الطيار قال: ”يتصور إزاى لا ده ييجي يقعد جنبي هنا ما فيش حكومة أنا الحكومة“.

وتابع: ”عندما أوقف عن العمل كان يجب عليه أن يقدم طعنًا ولكن أول ما فكر فيه جاء إلي“.

وأردف أن المحاسب عندما اتصل به هاتفيًا وأخبره بما دار بينه وبين الطيار ومحاميه، بأنه يريد تعويض 9ملايين، علق قائلاً: ”خليه ياخد الـ9 مليون ونص من السوشيال ميديا“.

واستكمل رمضان، أن الفيديو الذي نشره عند الطبيب فهمه الجمهور خطأ، حيث قصد منه: ”ليس كل شخص يصور الآخر يطرد من وظيفته“، ولكن البعض فهمه كنوع من السخرية تجاه الطيار، مؤكدًا أن هناك تصيدًا لشخص محمد رمضان نفسه، مشيرًا إلى أن هناك نجومًا كثر التقطوا صورًا داخل الطائرة ولم يحدث لهم جدلاً.

وواصل: ”كل ما أملك من خير الجمهور والشعب المصري، ولكن لا أسمح بسياسة لي الذراع“، مشيرًا إلى أن الطيار لم يقدم طعنًا للعودة إلى العمل وقرر الاتجاه له.

وأكمل أن رخصة القيادة الخاصة بالطيار التي تم سحبها هي الدولية، وهناك رخصة أخرى يعمل بها، قائلا: ”أنا تحت أمر الطيار بما يرضي الله وكل طيار لديه رخصتين، متعاطف مع الطيار كثيرًا وبعد الواقعة كنت أحاول أن يعود إلى وظيفته“.

وعن التعويض، قال رمضان إنه سيتكفل بدفع مرتبه كاملًا لحين عودته لعمله مره أخرى، أو لحين الفصل في القضاء رسميًا في القضية.

من ناحية أخرى، أكد النجم محمد رمضان، على أنه ضد قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، مؤكدًا أنه ضد المنع على الإطلاق ولكن التقنين هو الحل، مضيفًا أن قرار منعه ليس بيد نقابة المهن الموسيقية وإنما قرار منعه يصدر من نقابة المهن التمثيلية التي يرأسها الفنان أشرف زكي.