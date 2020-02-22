الموسيقار حلمي بكر: محمد رمضان لا يملك مقومات المطرب و سيحول للتحقيق

وجّه الموسيقار المصري المعروف حلمي بكر، هجومًا قاسيًا على الفنان محمد رمضان، بسبب طريقة تقديمه للغناء موضحًا أنه يستخدم تصريح نقابة المهن الموسيقية بالغناء بشكل خاطئ حيث منحت له النقابة التصريح لاستخدام الغناء في السياق الدرامي وليس للغناء على المسرح.

وقال حلمي بكر، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي محمد على خير من خلال برنامجه ”المصري أفندي“ عبر قناة القاهرة والناس، إن محمد رمضان، سيتحول للتحقيق في نقابة المهن التمثيلية التي ينتمي لها لأنه يستخدم التصريح له بالغناء خطأ.

وأكد الموسيقار المصري أن محمد رمضان، لا يمتلك أي مقومات تؤهله ليصبح مطربًا، مؤكدًا أنه لا يعمل كملحن في الفترة الخالية ولا صحة لما يتردد بشأن التلحين له.

وعلقّ حلمي بكر، على التصريحات المتداولة بشأن تلحينه لمحمد رمضان فقال: ”أنا من سنين مستغلتش لأنني أتصدى لكل ما هو فاشل، ده أنا أعتزل التلحين أكرم لي، أصلها سايبة عشان على آخر الزمان أقلل من قيمتي“.

وأكد حلمي بكر أنه مع قرار هاني شاكر بوقف مطربي المهرجانات مردفًا: ”لو أنا النقيب كنت عملت أكثر من الوقف ده وكنت هجازيهم عن تقاعسهم عن تنفيذ القرار مع رفض نصف أعضاء النقابة لأنهم غير مطابقين للشروط“.

وسخر الموسيقار المصري من افتخار محمد رمضان بوصول قناته على اليوتيوب لـ 2 مليار مستمع، مبينًا: ”سكان العالم 7 مليار يعني الأستاذ اللي بيحركلنا صدره ليل نهار ثلث العالم بيتابعه، للأسف الفضول صنع نجومية محمد رمضان، والعين تعشق قبل الأذن“.

يُذكر أن محمد رمضان، دخل مجال الغناء منذ قرابة عامين وحقق العديد من النجاحات ونسب المشاهدة العالية.