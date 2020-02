التلفزيون المصري يوضح سبب استضافة محمد رمضان بعد ضجة كبيرة

View this post on Instagram

لقائي مع الإعلامي وائل الابراشي الليلة الساعة ١٠ مساءً بتوقيت القاهرة على التلفزيون المصري #القناة_الأولى #ثقة_في_الله_نجاح ???????????? @channel1.eg @altase3a