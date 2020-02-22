التلفزيون المصري يوضح سبب استضافة محمد رمضان بعد ضجة كبيرة

أحدث الفنان المصري محمد رمضان ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إعلان التلفزيون المصري عن استضافته في أولى حلقات برنامج ”نشرة التاسعة“، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي.

ودشن مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، هاشتاغا يحمل اسم #مقاطعة_محمد_رمضان #مقاطعة_وائل_الإبراشي، وذلك للتأثير على مسؤولي التلفزيون بمنع عرض الحلقة، لكن المؤسسة الرسمية أكدت أن الحلقة في موعدها، وقدمت أسباب هذه الاستضافة.

ومن المقرر أن يتحدث رمضان خلال الحلقة عن أزمته الأخيرة مع الطيار المفصول، إضافة إلى مسلسله الرمضاني الجديد ”البرنس“.

وارتفع الوسم، الذي عبر من خلاله المغردون عن غضبهم من تواجد محمد رمضان بالتلفزيون الرسمي للدولة، موجهين اتهامات للمسؤولين بالترويج لـ“البلطجة والفن الهابط“، بسبب هذه الاستضافة، بغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية.

وقالت مغردة تدعى إيمان: ”هم كل اللي يهمهم المشاهدات والإعلانات إحنا بقي لو جدعان لا نتفرج ولا هوا ولا يوتيوب ولا نعمل شير ولا نعبرهم بطلوا تعبروا العِفِش عشان بيتنفش“.

هم كل الي يهمهم المشاهدات و الإعلانات ..إحنا بقي لو جدعان لا نتفرج و لا هوا و لا يوتيوب و لا نعمل شير و لا نعبرهم …بطلوا تعبروا العِفِش عشان بيتنفش #مقاطعة_محمد_رمضان #مقاطعة_وائل_الإبراشي — Emozzzz (@2_eman) February 22, 2020

أما مغرد يدعى مروان فكتب: ”الطيور على أشكالها تقع.. بندم على أن كنت بتابعك في يوم“.

الطيور على أشكالها تقع

بندم علي أن كنت بتابعك في يوم @WaelElebrashy #مقاطعة_وائل_الابراشي pic.twitter.com/R7YEqOWmzo — Marwa Nour (@Rahaf32584504) February 22, 2020

وغردت أخرى تدعى رشا: ”ظهور هذا النكرة على شاشة التلفزيون المصري مستعطفا، ودفاع رئيسة التلفزيون عنه عملية تحسين لصورته مثل عمليات غسيل الأموال.. كلها عمليات قذرة“.

ظهور هذا النكرة على شاشة التلفزيون المصري مستعطفا ودفاع رئيسة التلفزيون عنه عملية تحسين لصورته مثل عمليات غسيل الأموال.. كلها عمليات قذرة#مقاطعة_وائل_الابراشي#مقاطعة_برنامج_التاسعة_لوائل_الابراشي#محمد_رمضان — Rasha Elshahid (@Rashaelshahid) February 22, 2020

وقالت مغردة أخرى: ”حقيقتنا وقوتنا من ضعفنا لا أحد يشاهد الحلقة ولابد أن يبدأ الضغط على وائل الإبراشي من الآن حتى يعتذر عن الحلقة ويرفض استقباله #مقاطعة_محمد_رمضان #مقاطعة_وائل_الابراشي لو استضافه في البرنامج“.

حقيقتنا و قوتنا من ضعفنا

لا احد يشاهد الحلقة و لابد ان يبدأ الضغط على وائل الابراشي من الان حتى يعتذر عن الحلقة و يرفض استقباله #مقاطعة_محمد_رمضان #مقاطعة_وائل_الابراشي لو استضافه في البرنامج — soso.ahmed Eng. (@SosoHaenm) February 22, 2020

???? التلفزيون المصري قرر يستضيف محمد رمضان..بالرغم ان الرأي العام المصري كله ضده.. قمه الاستفزاز..#مقاطعة_وائل_الابراشي#قاطعوا_محمد_رمضان

شييييير — Meroo (@Meroo39233785) February 22, 2020

وسخرت حملة (#خليها_تنظف) جهودها لمقاطعة الحلقة مفسرين السبب في استضافته، أن منتج مسلسله الجديد ”البرنس“، الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل وهو تامر مرسى، هو نفسه المسؤول عن التطوير الذي شهدته القناة الأولى، بينما طالب البعض بمقاطعة كافة الشركات التي تُعلن خلال الحلقة.

وإزاء تلك الحملة لم يرضخ التلفزيون المصري لمطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بل قالت رئيسة التلفزيون نائلة فاروق، إن الفنان رمضان يتمتع بشعبية ”جارفة“ وإنه واحد من شباب مصر الموهوبين، واستضافته مكسب جماهيري كبير وتأتي في إطار دعم الفن المصري بشكل عام.

وأكدت فاروق في تصريحات لموقع ”اليوم السابع“ المحلي أن استضافة رمضان لا تمثل أزمة، وأنه سيوضح عدة حقائق لتصويب الأخطاء التي حدثت خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى تقديم النصح والإرشاد.

من جانبه قام محمد رمضان بالترويج للحلقة من خلال حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، مؤكدا أن لقاءه في موعده.