نانسي عجرم تثير الجدل مجددا بظهورها مع شبيه القتيل السوري (فيديو)

أعادت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، الجدل من جديد حول قضية القتيل السوري الشاب محمد موسى، الذي لقي مصرعه بمنزلها على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وظهرت النجمة اللبنانية مع صديقها الإعلامي اللبناني إيلي أبو نجم، شبيه القتيل محمد موسى، ما أعاد تسليط الأضواء مجددا على القضية.

وكان أبو نجم، خرج في وقت سابق كاشفًا حقيقة صورة متداولة زعم ناشروها أنها تجمع الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، مع الشاب السوري المقتول محمد الموسى، مؤكدا أنه هو من في الصورة مع نانسي وزوجها، وأنه المسؤول الإعلامي في مكتب نانسي عجرم وصديق العائلة.

ونشرت نانسي عجرم مقاطع فيديو تظهر لحظة احتفالها بعيد ميلاد إيلي أبو نجم، فيما احتضنته وقبلته، ما يؤكد مدى قرب منها ومن عائلتها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منذ أيام مقطع فيديو قيل إنه يظهر لحظة إلقاء القبض على الصحفي السوري وسيم زكور، الذي هدد نانسي عجرم وزوجها عبر فيديو بثه على ”يوتيوب“، بالقتل.